Підприємцям, яким для роботи потрібні автомобілі, варто очікувати на збільшення розходів на пальне. З огляду на це, ціни на товари також почнуть рости.

Читайте також Вакансій стає більше, а працівників – менше: як бізнесу не програти у боротьбі за персонал

Скільки буде коштувати пальне в Україні

За словами директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, вищі ціни на пальне ми побачимо вже найближчим часом. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Я думаю, що питання 55 гривень за літр бензину та 53 – 54 гривень за дизель вже вирішене, це питання найближчих 7 – 10 днів. Як буде далі розвиватися ситуація – залежатиме від динаміки світового ринку,

– сказав Куюн.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Він також додав, що у липні підвищення склало лише 4 гривні, а податкова складова на бензин зросла до 11 гривень, для дизеля цей показник зріс до 7,5 гривень. Працювати собі у збиток ніхто не буде, тому зростання цін цілком логічне.

Також велику роль відіграє зростання цін на нафту. Оскільки ми лише імпортуємо пальне, ситуація на світовому ринку одразу відображається на наших цінах. З огляду на це варто очікувати, що серпень для ринку пального буде доволі напруженим.