Як показують опитування та дослідження, кількість вакансій на українському ринку праці поступово зростає. Потребу у працівниках відчувають багато бізнесів, але задовольнити її не так легко.

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Оскільки мільйони українців виїхали за кордон, а ще частина переїхала на нове місце, підприємцям доводиться змагатися за працівників. В цих умовах існує кілька дієвих способів.

Демонстрація можливостей

Очевидно, що зараз люди вкрай неохоче будуть змінювати місце роботи. Стабільність – одна з головних вимог кандидатів, і втрачати її заради туманних перспектив ніхто не збирається.

Роботодавцям варто чітко говорити не лише про умови праці, а й про перспективи, які чекають працівників у разі успішного виконання обов'язків. Чим конкретнішим буде цей план – тим охочіше працівники відреагують на вакансію.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Збільшення зарплатні

Це фактор, з яким доведеться стикнутися усім бізнесам. Попри війну ринок поволі зростає, і зарплата – один з головних факторів, за яким йдуть працівники.

Якщо у вашому штаті є кваліфіковані люди, чиї знання та навички приносять велику користь для справи – краще підійняти їм зарплату або обговорити бонуси вже зараз, аби потім не шукати когось на їхнє місце.

Самостійно виростити працівників

Напевно, найскладніший шлях, але разом з ним ви отримаєте працівників, які розуміють усі процеси всередині компанії та навчені діяти у конкретних ситуаціях. Звісно, існує ризик, що люди потім з отриманим багажем та досвідом змінять компанію, але його не уникнути за жодних обставин.

Якщо у вас є фахівці та можливість зростати на перспективу – тоді власне навчання стане хорошим кроком та позбавить потреби звертатися до рекрутерів.