Основні податкові нововведення 2025 року

24 Канал розповідає про основні новації для бізнесу з початку нового року.

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Збільшення військового збору на зарплати

З 1 грудня 2024 року ставка військового збору на зарплати зросла з 1,5% до 5%. Ця ставка діятиме лише на період воєнного стану.

Військовий збір для ФОП усіх груп

ФОП 1, 2 і 4 груп сплачуватимуть військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати. У 2025 році це становить 800 грн на місяць. ФОП і юридичні особи 3 групи сплачуватимуть 1% від доходу.

Щомісячна звітність для найманих працівників

Раніше звітність подавалася щоквартально, але тепер її потрібно подавати щомісяця. Термін подачі — протягом 20 календарних днів після завершення звітного місяця.

Авансові внески для обмінних пунктів

Встановлено авансові платежі з податку на прибуток для пунктів обміну валюти:

700 євро за кожен пункт у Києві,

600 євро в містах із населенням понад 50 тисяч,

200 євро для інших населених пунктів.

Звільнення іноземної допомоги від ПДФО

Українські громадяни, які отримують фінансову допомогу за кордоном в умовах тимчасового захисту, звільняються від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Зміни для фермерів та агровиробників

Мінімальне податкове зобов’язання для фермерів становить:

700 грн з 1 га землі,

1400 грн з 1 га для земель, де частка ріллі перевищує 50%.

Зобов'язання нотаріусів подавати інформацію

Нотаріуси тепер мають щомісяця подавати до податкової інформацію про всі посвідчені договори. Це дозволить податковим органам контролювати походження коштів при придбанні майна.

Повернення обов'язкової сплати ЄСВ

З 2025 року для ФОП повертається обов'язкова сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) у розмірі 22% від мінімальної зарплати, що становить 1760 гривень на місяць.

Для банків збільшено податок на прибуток за ставкою 50% за 2024 рік

У 2024 році банкам підвищили податок на прибуток з 18% до 25%. На 2025 рік ставка податку на прибуток для банків збільшена до 50%.

Ярослав Железняк, народний депутат і перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради, повідомив, що збільшення податку на прибуток банків, за прогнозами, принесе 137 мільярдів гривень надходжень до бюджету наступного року.

Доходи від "Національного кешбеку" не оподатковуватимуть ПДФО

Зауважимо, що громадяни можуть отримати виплати по державній програмі "Зимова єПідтримка" та по програмі "Національний кешбек" за товари та послуги, зроблені в Україні.