Коли можна не сплачувати військовий збір
24 Канал з посиланням на дані Державної податкової служби розповідає, коли підприємці можуть не платити військовий збір.
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ФОПи можуть не сплачувати військовий збір впродовж одного календарного місяця на рік:
- на час відпустки,
- під час хвороби, якщо у підприємця є затверджений витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності, (лікарняний від 30 днів і більше).
Зауважте. Інформацію про терміни щорічної відпустки та про тимчасову непрацездатність треба подавати разом із заявою у довільній формі.
Хто звільняється від сплати військового збору
Підприємці, віднесені до груп 1 і 2, які сплачують єдиний податок і не мають найманих працівників, звільняються від сплати військового збору.
Ця пільга викладена в Перехідних положеннях Податкового кодексу України, які передбачають звільнення від сплати військового збору для підприємців, які мають на це право.