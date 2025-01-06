Оновлені рахунки почали діяти з 2 січня 2025 року, а актуальна інформація вже доступна через Електронний кабінет платника податків. Актуальні реквізити Державної податкової служби та коди класифікації доходів бюджету в областях публікує 24 Канал.

Дивіться також Де податкова запланувала перевірки у 2025 році: у яких регіонах, перелік компаній

Використання застарілих реквізитів може призвести до неправильно зарахованих платежів, фінансових втрат або штрафів.

Нові рахунки для сплати податків в областях

Державна податкова служба оприлюднила актуальний перелік реквізитів для кожного регіону. Ось ключові приклади:

Повний перелік реквізитів доступний на офіційному сайті ДПС України.

Коди класифікації доходів бюджету

Окрім оновлення рахунків, платникам податків потрібно враховувати коди класифікації доходів бюджету, щоб правильно розподіляти платежі. Основні коди включають:

Податок на доходи фізичних осіб – 11010100

– 11010100 Єдиний податок для ФОП – 18050500

– 18050500 Податок на прибуток підприємств – 11020200

– 11020200 ПДВ – 14010100

– 14010100 Екологічний податок – 19010100

Наслідки за порушення

Порушення термінів реєстрації податкових накладних залишається під контролем. У 2025 році штрафи за несвоєчасну реєстрацію складатимуть:

До 15 днів – 2% суми ПДВ;

– 2% суми ПДВ; Від 16 до 30 днів – 5%;

– 5%; Від 31 до 60 днів – 10%.

Для запобігання таким втратам платникам рекомендується завчасно реєструвати податкові накладні через Електронний кабінет.

Як діяти?

Платникам податків радять:

Оновити платіжні реквізити у внутрішніх системах до 2 січня 2025 року. Використовувати Електронний кабінет для перевірки актуальної інформації. Завчасно сплачувати податки та реєструвати накладні, щоб уникнути штрафів.

Ці нововведення допоможуть оптимізувати фінансові процеси, забезпечивши відповідність законодавству та прозорість бюджетних надходжень.