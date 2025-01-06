Обновленные счета начали действовать со 2 января 2025 года, а актуальная информация уже доступна через Электронный кабинет налогоплательщика. Актуальные реквизиты Государственной налоговой службы и коды классификации доходов бюджета в областях публикует 24 Канал.

Смотрите также Где налоговая запланировала проверки в 2025 году: в каких регионах, перечень компаний

Использование устаревших реквизитов может привести к неправильно зачисленных платежей, финансовых потерь или штрафов.

Новые счета для уплаты налогов в областях

Государственная налоговая служба обнародовала актуальный перечень реквизитов для каждого региона. Вот ключевые примеры:

Полный перечень реквизитов доступен на официальном сайте ГНС Украины.

Коды классификации доходов бюджета

Кроме обновления счетов, налогоплательщикам нужно учитывать коды классификации доходов бюджета, чтобы правильно распределять платежи. Основные коды включают:

Налог на доходы физических лиц – 11010100

– 11010100 Единый налог для ФЛП – 18050500

– 18050500 Налог на прибыль предприятий – 11020200

– 11020200 НДС – 14010100

– 14010100 Экологический налог – 19010100

Последствия за нарушения

Нарушение сроков регистрации налоговых накладных остается под контролем. В 2025 году штрафы за несвоевременную регистрацию будут составлять:

До 15 дней – 2% суммы НДС;

– 2% суммы НДС; От 16 до 30 дней – 5%;

– 5%; От 31 до 60 дней – 10%.

Для предотвращения таких потерь плательщикам рекомендуется заблаговременно регистрировать налоговые накладные через Электронный кабинет.

Как действовать?

Налогоплательщикам советуют:

Обновить платежные реквизиты во внутренних системах до 2 января 2025 года. Использовать Электронный кабинет для проверки актуальной информации. Заблаговременно платить налоги и регистрировать накладные, чтобы избежать штрафов.

Эти нововведения помогут оптимизировать финансовые процессы, обеспечив соответствие законодательству и прозрачность бюджетных поступлений.