ГНС запланировала 4700 проверок бизнеса в 2025 году

Основное внимание будет сосредоточено на отдельных регионах и секторах бизнеса. Об этом сообщает Опендатабот, информирует 24 Канал.

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Распределение проверок по регионам

По данным ДПС, наибольшее количество проверок запланировано в Киеве – 18% от общего количества. На втором месте Одесская область с 12%, а на третьем – Днепропетровщина с 10%. Ежемесячно будут проверять около 400 предприятий, а больше всего проверок ожидается в октябре – 423.

Приоритетные отрасли

Среди секторов бизнеса больше всего проверок будет касаться:

Оптовая торговля – 771 проверка (20,7% от общего количества);

Сельское хозяйство и охота – 563 проверки (15,1%);

Производство пищевых продуктов – 231 проверка (6,2%).

Юридические лица и ФЛП

Из 4700 запланированных проверок 69,5% будут касаться юридических лиц – это 3300 проверок. Физические лица-предприниматели (ФЛП) получат 21,5% внимания налоговиков, что составляет более 1000 проверок. Отдельно планируется проверить 266 бизнесов из-за возможных нарушений, связанные с налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), военным сбором и единым социальным взносом (ЕСВ).

Крупные компании под прицелом

ГНС также запланировала проверки крупных предприятий, среди которых:

Д.Трейдинг (трейдинговое подразделение ДТЭК) – доход 165 миллиардов гривен;

Окко Экспресс – 61,8 миллиарда гривен;

Винницкая и Мироновская птицефабрики (МХП) – 39,2 млрд и 21,4 миллиарда гривен соответственно;

Новая почта – 36,4 миллиарда гривен.

Обратите внимание! В фокусе проверок также окажутся предприятия оборонного сектора ("Украинская бронетехника" – 32,4 миллиарда гривен), IT-компании (Intellias – 4,3 миллиарда гривен) и банки (ПУМБ – 16 миллиарда гривен, Укрсиббанк – 15,4 миллиарда гривен).