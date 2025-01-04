ДПС запланувала 4700 перевірок бізнесу у 2025 році

Основна увага буде зосереджена на окремих регіонах та секторах бізнесу. Про це повідомляє Опендатабот, інформує 24 Канал.

Дивіться також За 2024 рік українці обміняли 286 тисяч посвідчень водія

Розподіл перевірок за регіонами

За даними ДПС, найбільшу кількість перевірок заплановано у Києві – 18% від загальної кількості. На другому місці Одеська область із 12%, а на третьому – Дніпропетровщина з 10%. Щомісяця перевірятимуть близько 400 підприємств, а найбільше перевірок очікується у жовтні – 423.

Пріоритетні галузі

Серед секторів бізнесу найбільше перевірок стосуватиметься:

Гуртова торгівля – 771 перевірка (20,7% від загальної кількості);

Сільське господарство та мисливство – 563 перевірки (15,1%);

Виробництво харчових продуктів – 231 перевірка (6,2%).

Юридичні особи та ФОПи

Із 4700 запланованих перевірок 69,5% стосуватимуться юридичних осіб – це 3300 перевірок. Фізичні особи-підприємці (ФОПи) отримають 21,5% уваги податківців, що складає понад 1000 перевірок. Окремо планується перевірити 266 бізнесів через можливі порушення, пов’язані з податком на доходи фізичних осіб (ПДФО), військовим збором та єдиним соціальним внеском (ЄСВ).

Великі компанії під прицілом

ДПС також запланувала перевірки великих підприємств, серед яких:

Д.Трейдінг (трейдинговий підрозділ ДТЕК) – дохід 165 мільярда гривень;

Окко Експрес – 61,8 мільярда гривень;

Вінницька та Миронівська птахофабрики (МХП) – 39,2 млрд та 21,4 мільярда гривень відповідно;

Нова пошта – 36,4 мільярда гривень.

Зверніть увагу! У фокусі перевірок також опиняться підприємства оборонного сектора ("Українська бронетехніка" – 32,4 мільярда гривень), IT-компанії (Intellias – 4,3 мільярда гривень) та банки (ПУМБ – 16 мільярда гривень, Укрсиббанк – 15,4 мільярда гривень).