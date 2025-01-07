Основные налоговые нововведения 2025 года

24 Канал рассказывает об основных новациях для бизнеса с начала нового года.

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Увеличение военного сбора на зарплаты

С 1 декабря 2024 года ставка военного сбора на зарплаты выросла с 1,5% до 5%. Эта ставка будет действовать только на период военного положения.

Военный сбор для ФЛП всех групп

ФЛП 1, 2 и 4 групп будут платить военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты. В 2025 году это составляет 800 грн в месяц. ФЛП и юридические лица 3 группы будут платить 1% от дохода.

Ежемесячная отчетность для наемных работников

Ранее отчетность подавалась ежеквартально, но теперь ее нужно подавать ежемесячно. Срок подачи - в течение 20 календарных дней после завершения отчетного месяца.

Авансовые взносы для обменных пунктов

Установлены авансовые платежи по налогу на прибыль для пунктов обмена валюты:

700 евро за каждый пункт в Киеве,

600 евро в городах с населением более 50 тысяч человек,

200 евро для других населенных пунктов.

Освобождение иностранной помощи от НДФЛ

Украинские граждане, которые получают финансовую помощь за рубежом в условиях временной защиты, освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Изменения для фермеров и агропроизводителей

Минимальное налоговое обязательство для фермеров составляет:

700 грн с 1 га земли,

1400 грн с 1 га для земель, где доля пашни превышает 50%.

Обязательства нотариусов подавать информацию

Нотариусы теперь должны ежемесячно подавать в налоговую информацию обо всех удостоверенных договорах. Это позволит налоговым органам контролировать происхождение средств при приобретении имущества.

Возвращение обязательной уплаты ЕСВ

С 2025 года для ФЛП возвращается обязательная уплата единого социального взноса (ЕСВ) в размере 22% от минимальной зарплаты, что составляет 1760 гривен в месяц.

Для банков увеличен налог на прибыль по ставке 50% за 2024 год

В 2024 году банкам повысили налог на прибыль с 18% до 25%. На 2025 год ставка налога на прибыль для банков увеличена до 50%.

Ярослав Железняк, народный депутат и первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады, сообщил, что увеличение налога на прибыль банков, по прогнозам, принесет 137 миллиардов гривен поступлений в бюджет в следующем году.

Доходы от "Национального кэшбека" не будут облагаться НДФЛ

Заметим, что граждане могут получить выплаты по государственной программе "Зимняя еПоддержка" и по программе "Национальный кэшбек" за товары и услуги, сделанные в Украине.