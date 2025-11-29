Чи повинен пенсіонер відпрацювати два тижні?
Це питання турбує багатьох працівників, які досягли пенсійного віку та планують припинити трудові відносини. Втім, для пенсіонерів закон передбачає виняток, пише 24 Канал з посиланням на портал "Юристи.ua".
Однак у ситуації, коли людина звільняється у зв’язку з виходом на пенсію, роботодавець зобов’язаний розірвати трудовий договір у той строк, який працівник сам зазначить у заяві, без будь-якого відпрацювання.
Зверніть увагу! Відповідно до статті 38 Кодексу Законів про працю, працівник, який працює за безстроковим договором, зазвичай повинен письмово попередити роботодавця про звільнення за 14 днів.
У яких ще випадках не відпрацьовують після звільнення?
КЗПП також дозволяє звільнитися без двотижневого строку й в інших поважних випадках. До таких причин належать:
- переїзд до іншого міста чи регіону;
- переведення чоловіка або дружини в іншу місцевість;
- вступ до закладу освіти;
- медичні обставини, що унеможливлюють проживання в певній місцевості;
- вагітність;
- необхідність догляду за дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю;
- догляд за хворим членом сім’ї чи особою з інвалідністю I групи;
- працевлаштування за результатами конкурсу.
Зауважте! У такому випадку роботодавець має право попросити документальне підтвердження цих підстав. Йдеться про медичну довідку, довідку про переведення чи інші офіційні документи.
Які податки сплачують працюючі пенсіонери?
Працюючі пенсіонери сплачують 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Сума податку зростає разом із розміром заробітку: чим більший дохід, тим більше утримується.
У більшості випадків пенсійні виплати в Україні не оподатковуються. Виняток становлять пенсії, розмір яких перевищує три мінімальні заробітні плати. Саме з цієї суми доведеться сплатити податки.