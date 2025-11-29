Должен ли пенсионер отработать две недели?

Этот вопрос беспокоит многих работников, достигших пенсионного возраста и планирующих прекратить трудовые отношения. Впрочем, для пенсионеров закон предусматривает исключение, пишет 24 Канал со ссылкой на портал "Юристи.ua".

Однако в ситуации, когда человек увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в тот срок, который работник сам укажет в заявлении, без какой-либо отработки.

Обратите внимание! В соответствии со статьей 38 Кодекса Законов о труде, работник, который работает по бессрочному договору, обычно должен письменно предупредить работодателя об увольнении за 14 дней.

В каких еще случаях не отрабатывают после увольнения?

КЗоТ также позволяет уволиться без двухнедельного срока и в других уважительных случаях. К таким причинам относятся:

  • переезд в другой город или регион;
  • перевод мужа или жены в другую местность;
  • поступление в учебное заведение;
  • медицинские обстоятельства, что делают невозможным проживание в определенной местности;
  • беременность;
  • необходимость ухода за ребенком до 14 лет или ребенком с инвалидностью;
  • уход за больным членом семьи или лицом с инвалидностью I группы;
  • трудоустройство по результатам конкурса.

Обратите внимание! В таком случае работодатель имеет право попросить документальное подтверждение этих оснований. Речь идет о медицинской справке, справку о переводе или другие официальные документы.

Какие налоги платят работающие пенсионеры?

  • Работающие пенсионеры платят 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Сумма налога растет вместе с размером заработка: чем больше доход, тем больше удерживается.

  • В большинстве случаев пенсионные выплаты в Украине не облагаются налогом. Исключение составляют пенсии, размер которых превышает три минимальные заработные платы. Именно с этой суммы придется уплатить налоги.