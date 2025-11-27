Какие налоги для работающих пенсионеров,?
Пенсионеры обязаны платить все те же налоги, что и другие украинцы, которые работают, передает 24 Канал со ссылкой ПФУ.
Из заработной платы пенсионеров вычитают:
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 18%;
- и военный сбор – 5%.
Возьмем для примера пенсионера, который зарабатывает 10 000 гривен в месяц. Ему необходимо уплатить следующие налоги:
- НДФЛ – 10 000 гривен × 18% = 1 800 грн;
- военный сбор – 10 000 гривен × 5% = 500 грн.
Таким образом, всего с такой зарплаты у пенсионера удерживают налогов на сумму 2 300 гривен. Зарплата "на руки" составит 7 700 гривен.
Заметьте! НДФЛ высчитывается с большинства доходов украинцев: заработной платы, премий, стипендий, выплат по гражданско-правовым договорам.
Облагается ли налогом пенсия?
Большинство пенсий в Украине не облагается налогом. Однако если размер пенсионных выплат, превышает три минимальные заработные платы, с них необходимо платить налоги, пишет ПФУ.
- В 2025 году минимальная зарплата составляет 8 000 гривен.
- То есть налоги уплачиваются с пенсии, размер которой составляет более 24 000 гривен.
В то же время при расчете принимают во внимание все источники дохода пенсионера – зарплату, доход от аренды, дивиденды и тому подобное. Если вместе они превышают 24 000 гривен, тогда лицу придется заплатить налоги – от 15 до 20%.
Важно! Размер налога определяется в зависимости от суммы дохода. То есть чем больше доход у пенсионера, тем выше ставка налога применяется.
С чего не нужно платить налоги?
С некоторых доходов украинцы могут не платить налоги. Это алименты, различные формы социальной помощи, а также наследство от близких родственников. Так же не облагаются налогом денежные компенсации за жилье для военных.
Есть и выплаты, что не облагаются налогом только при определенных условиях. Оплата за обучение освобождается от налогов, если не превышает 24 тысяч гривен в месяц в 2025 году. Благотворительная нецелевая помощь также не облагается налогом, но ее размер не должен быть больше 4 240 гривен в год.
Стипендии не облагаются налогом, если они не превышают 4 240 гривен ежемесячно. Доходы от продажи собственной сельскохозяйственной продукции также могут быть необлагаемыми: до 96 тысяч гривен в год для растениеводства и до 400 тысяч для животноводства.