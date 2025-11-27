Какие налоги для работающих пенсионеров,?

Пенсионеры обязаны платить все те же налоги, что и другие украинцы, которые работают, передает 24 Канал со ссылкой ПФУ.

Из заработной платы пенсионеров вычитают:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 18%;

и военный сбор – 5%.

Возьмем для примера пенсионера, который зарабатывает 10 000 гривен в месяц. Ему необходимо уплатить следующие налоги:

НДФЛ – 10 000 гривен × 18% = 1 800 грн;

военный сбор – 10 000 гривен × 5% = 500 грн.

Таким образом, всего с такой зарплаты у пенсионера удерживают налогов на сумму 2 300 гривен. Зарплата "на руки" составит 7 700 гривен.

Заметьте! НДФЛ высчитывается с большинства доходов украинцев: заработной платы, премий, стипендий, выплат по гражданско-правовым договорам.

Облагается ли налогом пенсия?

Большинство пенсий в Украине не облагается налогом. Однако если размер пенсионных выплат, превышает три минимальные заработные платы, с них необходимо платить налоги, пишет ПФУ.

В 2025 году минимальная зарплата составляет 8 000 гривен.

То есть налоги уплачиваются с пенсии, размер которой составляет более 24 000 гривен.

В то же время при расчете принимают во внимание все источники дохода пенсионера – зарплату, доход от аренды, дивиденды и тому подобное. Если вместе они превышают 24 000 гривен, тогда лицу придется заплатить налоги – от 15 до 20%.

Важно! Размер налога определяется в зависимости от суммы дохода. То есть чем больше доход у пенсионера, тем выше ставка налога применяется.

С чего не нужно платить налоги?