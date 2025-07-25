Какие доходы не облагаются налогом?
Уплачивать налоги необходимо с общемесячного или годового дохода, доходов, которые были получены в Украине или из-за рубежа, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
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Однако есть целый ряд доходов, которые не облагаются налогом. Это касается:
- алиментов;
- пенсий;
- социальной помощи от государства;
- наследства, полученного от родственников I и II степени родства;
- денежной компенсации за жилье для военнослужащих.
Важно! Также не уплачиваются налоги с доходов от продажи недвижимости в течение года, если имущество было в собственности более 3 лет.
Какие еще поступления не облагаются налогом?
Есть еще ряд выплат, которые не облагаются налогом, но при определенных условиях:
- Оплата за обучение
Налоги не уплачиваются, если сумма составляет не более 3 минимальных зарплат – 24 000 гривен в месяц в 2025 году.
- Благотворительная нецелевая помощь
Сумма помощи не должна превышать предельный размер дохода – 4 240 гривен в год в 2025-м.
- Стипендия
Ее размер также не должен быть больше предельного размера, который установлен для стипендии – 4 240 гривен в месяц в 2025 году.
- Доходы от продажи собственной сельхозпродукции
Продукция должна быть выращена на собственных садовых, приусадебных или дачных участках и не превышать 12 минимальных зарплат (96 000 гривен в год) для растениеводства и 50 минимальных зарплат (400 000 гривен в год) для животноводства.
Какие налоги уплачиваются за подарки?
Подарки облагаются налогом в Украине не все, ставки зависят от степени родства лиц:
- от родственников I и II степени, к которым относятся дети, муж и жена, родители, родные братья и сестры, бабушка и дедушка – 0%;
- от других граждан Украины – 5% на доходы физических лиц и 5% военного сбора ;
- от людей, которые не являются резидентами Украины, то есть постоянно живут за границей – 18% НДФЛ и 5% военного сбора.
Могут не платить налоги с призов победители спортивных соревнований, если подарки стоят не более 25% от минимальной зарплаты (2 000 гривен в 2025 году). Однако денежные выплаты облагаются налогом в любой сумме.
Стоит знать! Не считаются доходом, а потому и не подлежат налогообложению карточные переводы между родными I степени родства и между собственными карточками человека, а также возврат долга, при наличии подтверждающих документов (например, расписки).