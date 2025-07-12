Кто может не платить за коммунальные услуги?

Пенсионеры могут воспользоваться скидкой в размере 100% на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение печного топлива и сжиженного газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Такую льготу предоставляют пенсионерам, которые работали в сельской местности и продолжают там жить после выхода на пенсию, в частности для:

педагогов;

медицинских работников;

фармацевтов;

работников музеев и библиотек;

специалистов по защите растений;

работников учреждений культуры.

Для получения льготы этим пенсионерам нужно иметь не менее 3 лет стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу.

Важно! Чтобы получить 100% скидки на коммунальные услуги, пенсионеру необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда. Льгота предоставляется только пенсионеру и не распространяется на его членов семьи.

Какие другие льготы имеют пенсионеры?

Пенсионеры в Украине имеют также транспортные и налоговые льготы.

Пожилые люди могут бесплатно ездить в городском транспорте. Однако это не касается метро, за такси тоже придется платить.

Пенсионерам разрешается не платить земельный налог. Впрочем, площадь участка не должна превышать нормам, установленных украинским законодательством.

У пенсионеров есть право на бесплатную первичную и вторичную юридическую помощь. Однако и здесь есть ограничения: пенсия такого лица должна быть меньше 4 722 гривны, а для лиц с инвалидностью – меньше 6 056 гривен.

Стоит знать! Пенсионеры также могут получить жилищную субсидию, чтобы меньше платить за коммунальные услуги. Ее размер будет зависеть от доходов человека и стоимости этих услуг.