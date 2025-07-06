Какой налог могут не платить пенсионеры

Пенсионеры, которые получают выплату по возрасту, могут не платить налог за землю, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС.

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Нужно отметить, что это возможно только, если участок, который принадлежит лицу, соответствует определенным лимитам:

участок площадью до 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;

до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства.

В зависимости от типа населенного пункта, лимиты участков на строительство и обслуживание жилых домов сейчас такие:

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.

На какие льготы имеют право пенсионеры

Пенсионеры могут бесплатно ездить в некоторых видах городского транспорта. В частности, на такси эта льгота не распространяется.

Обратите внимание! Пенсионеры также имеют право на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

Также пенсионеры могут рассчитывать на бесплатные (или с большой скидкой) юридические услуги. К примеру, на профессиональную консультацию. Речь идет и о таких услугах: