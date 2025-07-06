Який податок можуть не платити пенсіонери
Пенсіонери, які отримують виплату за віком, можуть не сплачувати податок за землю, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.
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Потрібно зауважити, що це можливо лише, якщо ділянка, яка належить особі, відповідає визначеним лімітам:
- ділянка площею до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;
- до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва.
Залежно від типу населеного пункту, ліміти ділянок на будівництво та обслуговування житлових будинків зараз такі:
- до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.
На які пільги мають право пенсіонери
Пенсіонери можуть безоплатно їздити у деяких видах міського транспорту. Зокрема, на таксі ця пільга не поширюється.
Зверніть увагу! Пенсіонери також мають право на безоплатний проїзд у приміському залізничному транспорті.
Також пенсіонери можуть розраховувати на безоплатні (або з великою знижкою) юридичні послуги. До прикладу, на фахову консультацію. Йдеться і про такі послуги:
- захист прав особи;
- захист інтересів особи;
- представлення інтересів особи.