Який податок можуть не платити пенсіонери

Пенсіонери, які отримують виплату за віком, можуть не сплачувати податок за землю, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.

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Потрібно зауважити, що це можливо лише, якщо ділянка, яка належить особі, відповідає визначеним лімітам:

ділянка площею до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;

до 0,12 гектара – для садівництва;

до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;

до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва.

Залежно від типу населеного пункту, ліміти ділянок на будівництво та обслуговування житлових будинків зараз такі:

до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;

до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;

до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.

На які пільги мають право пенсіонери

Пенсіонери можуть безоплатно їздити у деяких видах міського транспорту. Зокрема, на таксі ця пільга не поширюється.

Зверніть увагу! Пенсіонери також мають право на безоплатний проїзд у приміському залізничному транспорті.

Також пенсіонери можуть розраховувати на безоплатні (або з великою знижкою) юридичні послуги. До прикладу, на фахову консультацію. Йдеться і про такі послуги: