Какой стаж необходим для выхода на пенсию

В 2025 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Если человек не успел накопить необходимый стаж до 60 лет, то может поработать еще несколько лет:

Оформить пенсию в 63 года можно при наличии от 22 до 32 лет стажа.

Для заслуженного отдыха в 65 лет достаточно от 15 до 22 лет.

Важно! Украинцы, которые достигли 65 лет, но так и не успели накопить необходимый страховой стаж для пенсии по возрасту, не смогут получать выплаты от Пенсионного фонда.

Какую помощь могут получать люди без стажа

Люди без стажа не останутся без поддержки государства. Они могут рассчитывать на выплаты и льготы.

Социальная пенсия

Эту денежную помощь выплачивают людям, которые достигли возраста 65 лет, но имеют менее 15 лет стажа. Размер выплат зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и среднего дохода семьи. В 2025 году прожиточный минимум составляет 2 361 гривну.

На социальную пенсию имеют право:

Пенсионеры, которые не имеют других источников дохода и официальной работы.

Лица, которые не получают других социальных выплат от государства.

Субсидии и льготы

Пенсионеры без стажа также могут обратиться за оформлением другой помощи от государства:

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

помощи малообеспеченным семьям.

льгот на медицинское обслуживание.

Стоит знать! Социальную пенсию украинцам без стажа назначают органы социальной защиты. Для оформления помощи понадобится паспорт, идентификационный код, справка об отсутствии пенсии и тому подобное.

Что делать, если не хватает стажа

Украинцы, которым не хватает несколько лет стажа, могут его докупить, сделав добровольные взносы.

В 2025 году размер минимального взноса в ПФУ составляет 22% от минимальной заработной платы.

Минимальная зарплата сейчас составляет 8 000 гривен, поэтому месяц стажа стоит 1 760 гривен.

Таким образом, чтобы докупить 2 года стажа придется заплатить 42 240 гривен (1 760 гривен х 24 месяца).

Следует знать! Чтобы докупить отсутствующий страховой стаж, человеку необходимо заключить договор с Налоговой службой и оплатить взносы за недостающие годы.