Які доходи не оподатковуються?

Сплачувати податки необхідно із загальномісячного або річного доходу, доходів, які були отримані в Україні або з-за кордону, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Однак є ціла низка доходів, які не оподатковуються. Це стосується:

аліментів;

пенсій;

соціальної допомоги від держави;

спадщини, отриманої від родичів I та II ступеня споріднення;

грошової компенсації за житло для військовослужбовців.

Важливо! Також не сплачуються податки з доходів від продажу нерухомості впродовж року, якщо майно було у власності більш як 3 роки.

Які ще надходження не оподатковуються?

Є ще низка виплат, які не оподатковуються, але за певних умов:

Оплата за навчання

Податки не сплачуються, якщо сума складає не більш як 3 мінімальні зарплати – 24 000 гривень на місяць у 2025 році.

Благодійна нецільова допомога

Сума допомоги не має перевищувати граничний розмір доходу – 4 240 гривень на рік у 2025-му.

Стипендія

Її розмір також не повинен бути більшим за граничний розмір, який встановлений для стипендії – 4 240 гривень на місяць у 2025 році.

Доходи від продажу власної сільгосппродукції

Продукція має бути вирощена на власних садових, присадибних чи дачних ділянках і не перевищувати 12 мінімальних зарплат (96 000 гривень на рік) для рослинництва та 50 мінімальних зарплат (400 000 гривень на рік) для тваринництва.

Які податки сплачуються за подарунки?

Подарунки оподатковуються в Україні не всі, ставки залежать від ступеня спорідненості осіб:

від родичів I та II ступеня, до яких належать діти, чоловік та дружина, батьки, рідні брати та сестри, бабуся та дідусь – 0%;

від інших громадян України – 5% на доходи фізичних осіб та 5% військового збору ;

від людей, які не є резидентами України, тобто постійно живуть за кордоном – 18% ПДФО та 5% військового збору.

Можуть не платити податки з призів переможці спортивних змагань, якщо подарунки коштують не більше 25% від мінімальної зарплати (2 000 гривень у 2025 році). Проте грошові виплати оподатковуються у будь-якій сумі.

Варто знати! Не вважаються доходом, а тому і не підлягають оподаткуванню карткові перекази між рідними I ступеня спорідненості та між власними картками людини, а також повернення боргу, за наявності підтверджувальних документів (наприклад, розписки).