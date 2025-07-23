Хто може отримати соціальну допомогу?

Грошова підтримка виплачується щомісячно, передає 24 Канал.

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Слід одразу зазначити, що для того, аби вийти на пенсію у певний вік, слід мати конкретний страховий стаж:

у 60 років – не менше 32 років страхового стажу;

у 63 роки – страховий стаж від 22 до 31 року;

у 65 років – від 15 до 21 року стажу.

Якщо страховий стаж у людини менш як 15 років, то вона матиме право на соціальну допомогу. Виплати надаватимуть після досягнення 65 років.

Важливо! Соціальну пенсію, якщо людина не отримує іншої пенсії або соцвиплат.

Який розмір соціальної пенсії?

Соціальна пенсія в Україні розраховується як різниця між двома сумами:

середньомісячним доходом сім'ї на 1 члена сім'ї за пів року;

прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність.

Прожитковий мінімум складає 2 361 гривню. Водночас виплата не може бути не більшою від прожиткового мінімуму для працездатної особи. Наразі вона становить 3 028 гривень.

Зверніть увагу! Якщо людина перебуває у будинку для літніх людей, то їй виплачуватимуть 20% від 2 361 гривні, а решта суми буде йти закладу.