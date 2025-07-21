Чи зросте максимальна пенсія у серпні?

Максимальна пенсія у 2025 році встановлена у розмірі 23 610 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відповідно до закону про "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", максимальна пенсія наразі не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність.

Відповідний прожитковий мінімум цього року складає 2 361 гривню.

Зауважте, що в 23 610 гривень входить як основний розмір пенсії, так і всі надбавки та доплати, крім надбавок за особливі заслуги перед Батьківщиною.

Призначати максимальну пенсію у 2025 році можуть не усім. На такі виплати мають право:

наукові діячі;

народні депутати;

державні службовці;

працівники органів місцевого самоврядування.

Якщо людині нарахована пенсія, яка перевищує встановлений максимум, то до суми виплат застосовуються обмеження.

Однак ці обмеження не стосуються пенсій військових, які брали участь в АТО, обороні України від російської агресії, а також до пенсій в разі втрати годувальника, призначених членам сім’ї загиблих захисників.