Возрастет ли максимальная пенсия в августе?

Максимальная пенсия в 2025 году установлена в размере 23 610 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Заоблачные пенсии: у кого в Украине выплаты более 50 тысяч

  • Согласно закону об "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", максимальная пенсия пока не может превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.
  • Соответствующий прожиточный минимум в этом году составляет 2 361 гривну.

Заметьте, что в 23 610 гривен входит как основной размер пенсии, так и все надбавки и доплаты, кроме надбавок за особые заслуги перед Родиной.

Назначать максимальную пенсию в 2025 году могут не всем. На такие выплаты имеют право:

  • научные деятели;
  • народные депутаты;
  • государственные служащие;
  • работники органов местного самоуправления.

Если человеку начислена пенсия, которая превышает установленный максимум, то к сумме выплат применяются ограничения.

Однако эти ограничения не касаются пенсий военных, которые принимали участие в АТО, обороне Украины от российской агрессии, а также к пенсиям в случае потери кормильца, назначенных членам семьи погибших защитников.

Важно! До конца года 2025 года размер максимальной пенсии не изменится, поэтому рассчитывать на рост выплат в августе не стоит. Более того, она будет оставаться на уровне 23 610 гривен до 2028 года, согласно Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.