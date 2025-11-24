Какие налоги будут платить ФЛП в декабре?

Размер налоги и сроки их уплаты зависят от группы ФЛП.

ФЛП 1 группы:

Уплата налогов ФЛП 1 группы упрощенной системы осуществляется ежемесячно до 20 числа. Такой ФЛП обязан каждый месяц платить:

Единый налог – 10% начисляется с размера минимального прожиточного минимума, зафиксированного на 1 января года. В 2025 он это 3 028 гривен. – следовательно, ЕН для 1 группы составляет 302,80 гривен. Военный сбор – 10% начисляется от суммы минзарплаты, что зафиксирована на 1 января года. В 2025 году минималка составляет 8 000 гривен, следовательно ФЛП перечисляет 800 гривен военного сбора. Единый социальный взнос – минимальный 22% начисляется от текущей суммы минимальной зарплаты (не на начало года, а с учетом показателя на каждый месяц), сейчас это 1 760 гривен.

ФЛП 2 группы:

Сроки уплаты ЕН и ВС такие же, что и для 1 группы – установлены до 20 числа каждого месяца авансовым платежом.

Суммы ЕН и ВС начисляются от минимальной зарплаты, что была установлена на 1 января года – 20% и 10% соответственно. В 2025 году ФЛП 2 группа платит налоги:

единый налог 1 600 гривен;

военный сбор 800 гривен.

ЕСВ начисляется по тому же алгоритму, что и для всех ФЛП на упрощенной систем – надо платить минимум 22% от текущего размера минимальной зарплаты, в 2025 году составляет 1 760 гривен.

ФЛП 3 группы:

Условия исчисления и уплаты единого налога ФЛП 3 группы, военного сбора не такие, как для 1 и 2 групп. Единый налог и военный сбор исчисляются как процент со всей суммы дохода – соответственно, если в течение определенного периода предприниматель не получал средства, то и налоги может не платить.

Платить налоги нужно в течение 50 дней после того, как заканчивается квартал. Поэтому в декабре ФЛП 3 группы не будут платить налоги.

Уплата налогов ФЛП 3 группы осуществляется каждый налоговый квартал в таких суммах:

ЕН – 5% от всего дохода.

ВС – 1% от суммы всех средств.

ЕСВ – как для 1 и 2 групп, минимально 1 760 гривен.

Заметьте! ФЛП 1 группы и ФЛП 2 группы на упрощенной системе налогообложения должны платить единый налог и военный сбор каждый месяц, а ЕСВ – раз в квартал. ФЛП 3 группы может платить все виды налогов раз в квартал.

Кто может не платить налоги?

Независимо от того, какую систему налогообложения выбрал, ФЛП может не платить ЕСВ в некоторых случаях, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС. Это возможно, если:

Предприниматель получает пенсию по возрасту или является лицом с инвалидностью;

ФЛП на общей системе не имел дохода в течение отчетного периода;

Предприниматель был мобилизован;

ФЛП зарегистрирован на временной оккупированной территории.

Также те ФЛП на упрощенной системе, место ведения предпринимательской деятельности которых зарегистрировано на ВОТ или в зонах боевых действий, могут не платить военный сбор, единый налог.

