Які податки платитимуть ФОП у грудні?
Розмір податки та терміни їхньої сплати залежать від групи ФОП, пише 24 Канал з посиланням на You Control.
Дивіться також Проіснували трохи більше року: в Україні масово зачиняються кафе й ресторани
ФОП 1 групи:
Сплата податків ФОП 1 групи спрощеної системи здійснюється щомісячно до 20 числа. Такий ФОП зобов’язаний кожен місяць платити:
- Єдиний податок – 10% нараховується з розміру мінімального прожиткового мінімуму, зафіксованого на 1 січня року. В 2025 він це 3 028 гривень. – отже, ЄП для 1 групи становить 302,80 гривень.
- Військовий збір – 10% нараховується від суми мінзарплати, що зафіксована на 1 січня року. В 2025 році мінімалка становить 8 000 гривень, отже ФОП перераховує 800 гривень військового збору.
- Єдиний соціальний внесок – мінімальний 22% нараховується від поточної суми мінімальної зарплатні (не на початок року, а з врахуванням показника на кожен місяць), зараз це 1 760 гривень.
ФОП 2 групи:
Терміни сплати ЄП і ВЗ такі ж, що і для 1 групи – встановлені до 20 числа кожного місяця авансовим платежем.
Суми ЄП і ВЗ нараховуються від мінімальної зарплати, що була встановлена на 1 січня року – 20% і 10% відповідно. В 2025 році ФОП 2 група сплачує податки:
- єдиний податок 1 600 гривень;
- військовий збір 800 гривень.
ЄСВ нараховується за тим же алгоритмом, що і для всіх ФОП на спрощеній систем – треба платити мінімум 22% від поточного розміру мінімальної зарплати, у 2025 році становить 1 760 гривень.
ФОП 3 групи:
Умови обчислення і сплати єдиного податку ФОП 3 групи, військового збору не такі, як для 1 й 2 груп. Єдиний податок і військовий збір обчислюються як відсоток зі всієї суми доходу – відповідно, якщо протягом певного періоду підприємець не отримував кошти, то і податки може не платити.
Сплачувати податки потрібно впродовж 50 днів після того, як закінчується квартал. Тому у грудні ФОПи 3 групи не сплачуватимуть податки.
Сплата податків ФОП 3 групи здійснюється кожен податковий квартал в таких сумах:
- ЄП – 5% від всього доходу.
- ВЗ – 1% від суми всіх коштів.
- ЄСВ – як для 1 та 2 груп, мінімально 1 760 гривень.
Зауважте! ФОП 1 групи та ФОП 2 групи на спрощеній системі оподаткування мають платити єдиний податок і військовий збір кожен місяць, а ЄСВ – раз на квартал. ФОП 3 групи може сплачувати всі види податків раз на квартал.
Хто може не платити податки?
Незалежно від того, яку систему оподаткування вибрав, ФОП може не платити ЄСВ у деяких випадках, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС. Це можливо, якщо:
- Підприємець отримує пенсію за віком чи є особою з інвалідністю;
- ФОП на загальній системі не мав доходу впродовж звітного періоду;
- Підприємець був мобілізований;
- ФОП зареєстрований на тимчасового окупованій території.
Також ті ФОП на спрощеній системи, місце ведення підприємницької діяльності яких зареєстроване на ТОТ чи в зонах бойових дій, можуть не платити військовий збір, єдиний податок.
Що відомо про ФОП в Україні та сплату податків?
З 2026 року мінімалка й прожитковий мінімум зростуть, що вплине на податки для ФОПів I – III груп. Для ФОПів I групи єдиний податок складе 328 гривень, для II групи ФОП – 1 729,40 гривні, а для III групи ФОП – 3% або 5% від доходу.
Пенсіонери-ФОПи звільняються від сплати Єдиного соціального внеску, проте зобов'язані платити інші податки. З 1 жовтня кількість випадків, коли можна не сплачувати ЄСВ, зменшилася.
Бюро економічної безпеки заявляє, що понад 50 тисяч ФОПів станом на травень 2025 року залучені в тіньові схеми, що коштує бюджету 70 мільярдів гривень щорічно. Схеми включають залучення студентів, які за винагороду передають електронні підписи та відкривають банківські рахунки для ухилення від податків.