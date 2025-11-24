Які податки платитимуть ФОП у грудні?

Розмір податки та терміни їхньої сплати залежать від групи ФОП, пише 24 Канал з посиланням на You Control.

ФОП 1 групи:

Сплата податків ФОП 1 групи спрощеної системи здійснюється щомісячно до 20 числа. Такий ФОП зобов’язаний кожен місяць платити:

Єдиний податок – 10% нараховується з розміру мінімального прожиткового мінімуму, зафіксованого на 1 січня року. В 2025 він це 3 028 гривень. – отже, ЄП для 1 групи становить 302,80 гривень. Військовий збір – 10% нараховується від суми мінзарплати, що зафіксована на 1 січня року. В 2025 році мінімалка становить 8 000 гривень, отже ФОП перераховує 800 гривень військового збору. Єдиний соціальний внесок – мінімальний 22% нараховується від поточної суми мінімальної зарплатні (не на початок року, а з врахуванням показника на кожен місяць), зараз це 1 760 гривень.

ФОП 2 групи:

Терміни сплати ЄП і ВЗ такі ж, що і для 1 групи – встановлені до 20 числа кожного місяця авансовим платежем.

Суми ЄП і ВЗ нараховуються від мінімальної зарплати, що була встановлена на 1 січня року – 20% і 10% відповідно. В 2025 році ФОП 2 група сплачує податки:

єдиний податок 1 600 гривень;

військовий збір 800 гривень.

ЄСВ нараховується за тим же алгоритмом, що і для всіх ФОП на спрощеній систем – треба платити мінімум 22% від поточного розміру мінімальної зарплати, у 2025 році становить 1 760 гривень.

ФОП 3 групи:

Умови обчислення і сплати єдиного податку ФОП 3 групи, військового збору не такі, як для 1 й 2 груп. Єдиний податок і військовий збір обчислюються як відсоток зі всієї суми доходу – відповідно, якщо протягом певного періоду підприємець не отримував кошти, то і податки може не платити.

Сплачувати податки потрібно впродовж 50 днів після того, як закінчується квартал. Тому у грудні ФОПи 3 групи не сплачуватимуть податки.

Сплата податків ФОП 3 групи здійснюється кожен податковий квартал в таких сумах:

ЄП – 5% від всього доходу.

ВЗ – 1% від суми всіх коштів.

ЄСВ – як для 1 та 2 груп, мінімально 1 760 гривень.

Зауважте! ФОП 1 групи та ФОП 2 групи на спрощеній системі оподаткування мають платити єдиний податок і військовий збір кожен місяць, а ЄСВ – раз на квартал. ФОП 3 групи може сплачувати всі види податків раз на квартал.

Хто може не платити податки?

Незалежно від того, яку систему оподаткування вибрав, ФОП може не платити ЄСВ у деяких випадках, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС. Це можливо, якщо:

Підприємець отримує пенсію за віком чи є особою з інвалідністю;

ФОП на загальній системі не мав доходу впродовж звітного періоду;

Підприємець був мобілізований;

ФОП зареєстрований на тимчасового окупованій території.

Також ті ФОП на спрощеній системи, місце ведення підприємницької діяльності яких зареєстроване на ТОТ чи в зонах бойових дій, можуть не платити військовий збір, єдиний податок.

