Що не мають платити пенсіонери-ФОПи?
Відомо, що з 1 січня цього року сплата Єдиного соціального внеску стала обов'язковою для всіх ФОПів, а не добровільною, однак пенсіонери-ФОПи є винятками, передає 24 Канал з посиланням на Головне управління Державної податкової служби в Чернівецькій області.
Річ у тім, що ті пенсіонери, що отримують пенсію за віком або за вислугу років, звільняються від сплати цього внеску за себе, додається в Головному управлінні ДПС у Хмельницькій області.
Водночас пенсіонер-ФОП все одно отримує дохід від бізнесу, а тому має сплачувати інші податки, зокрема податок на доходи (залежно від системи оподаткування ФОП). Також це стосується військового збору, якщо є оподаткований дохід.
- Нагадуємо, що з 1 жовтня цього року кількість випадків, що дозволяються не сплачувати ЄСВ, зменшилася, повідомляють в Головному управлінні ДПС у Рівненській області.
- Тепер щоб не сплачувати ЄСВ потрібно, щоб ФОП мав роботодавця, який сплачуватиме за нього внесок, або інші випадки.
- Також щоб сума сплаченого єдиного внеску становить не менше мінімального страхового внеску.
Як податкова в Україні стягує борги?
Завдяки запровадженню нової автоматизованої системи Податкова служба змогла стягнути податковий борг на суму в понад 100 мільйонів гривень з понад 2 тисяч підприємств.
У новій системі передбачається, що вона списує кошти з рахунків юридичних осіб автоматично. Таким чином людський фактор в цій системі мінімізується, а ефективність боротьби з податковою заборгованістю посилюється.
Річ у тім, що доволі часто великі підприємства в Україні уникають повної сплати податків через схеми дроблення бізнесу, поділяючи його на ФОПи чи юрособи.