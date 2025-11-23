Що не мають платити пенсіонери-ФОПи?

Відомо, що з 1 січня цього року сплата Єдиного соціального внеску стала обов'язковою для всіх ФОПів, а не добровільною, однак пенсіонери-ФОПи є винятками, передає 24 Канал з посиланням на Головне управління Державної податкової служби в Чернівецькій області.

Річ у тім, що ті пенсіонери, що отримують пенсію за віком або за вислугу років, звільняються від сплати цього внеску за себе, додається в Головному управлінні ДПС у Хмельницькій області.

Водночас пенсіонер-ФОП все одно отримує дохід від бізнесу, а тому має сплачувати інші податки, зокрема податок на доходи (залежно від системи оподаткування ФОП). Також це стосується військового збору, якщо є оподаткований дохід.

  • Нагадуємо, що з 1 жовтня цього року кількість випадків, що дозволяються не сплачувати ЄСВ, зменшилася, повідомляють в Головному управлінні ДПС у Рівненській області.
  • Тепер щоб не сплачувати ЄСВ потрібно, щоб ФОП мав роботодавця, який сплачуватиме за нього внесок, або інші випадки.
  • Також щоб сума сплаченого єдиного внеску становить не менше мінімального страхового внеску.

