Что не должны платить пенсионеры-ФЛП?
Известно, что с 1 января этого года уплата Единого социального взноса стала обязательной для всех ФЛП, а не добровольной, однако пенсионеры-ФЛП являются исключениями, передает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Государственной налоговой службы в Черновицкой области.
Дело в том, что те пенсионеры, получающие пенсию по возрасту или за выслугу лет, освобождаются от уплаты этого взноса за себя, добавляется в Главном управлении ГНС в Хмельницкой области.
В то же время пенсионер-ФЛП все равно получает доход от бизнеса, а потому должен платить другие налоги, в частности налог на доходы (в зависимости от системы налогообложения ФЛП). Также это касается военного сбора, если есть налогооблагаемый доход.
- Напоминаем, что с 1 октября этого года количество случаев, что разрешаются не платить ЕСВ, уменьшилось, сообщают в Главном управлении ГНС в Ровенской области.
- Теперь чтобы не платить ЕСВ нужно, чтобы ФЛП имел работодателя, который будет платить за него взнос, или другие случаи.
- Также чтобы сумма уплаченного единого взноса составляет не менее минимального страхового взноса.
Как налоговая в Украине взимает долги?
Благодаря внедрению новой автоматизированной системы Налоговая служба смогла взыскать налоговый долг на сумму в более 100 миллионов гривен с более 2 тысяч предприятий.
В новой системе предусматривается, что она списывает средства со счетов юридических лиц автоматически. Таким образом человеческий фактор в этой системе минимизируется, а эффективность борьбы с налоговой задолженностью усиливается.
Дело в том, что довольно часто что довольно часто крупные предприятия в Украине избегают полной уплаты налогов через схемы дробления бизнеса, разделяя его на ФЛП или юрлица.