Что не должны платить пенсионеры-ФЛП?

Известно, что с 1 января этого года уплата Единого социального взноса стала обязательной для всех ФЛП, а не добровольной, однако пенсионеры-ФЛП являются исключениями, передает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Государственной налоговой службы в Черновицкой области.

Читайте также На эти автомобили действует бесплатная растаможка: успейте до конца года

Дело в том, что те пенсионеры, получающие пенсию по возрасту или за выслугу лет, освобождаются от уплаты этого взноса за себя, добавляется в Главном управлении ГНС в Хмельницкой области.

В то же время пенсионер-ФЛП все равно получает доход от бизнеса, а потому должен платить другие налоги, в частности налог на доходы (в зависимости от системы налогообложения ФЛП). Также это касается военного сбора, если есть налогооблагаемый доход.

Напоминаем, что с 1 октября этого года количество случаев, что разрешаются не платить ЕСВ, уменьшилось, сообщают в Главном управлении ГНС в Ровенской области.

Теперь чтобы не платить ЕСВ нужно, чтобы ФЛП имел работодателя, который будет платить за него взнос, или другие случаи.

Также чтобы сумма уплаченного единого взноса составляет не менее минимального страхового взноса.

Как налоговая в Украине взимает долги?