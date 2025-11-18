Как налоговая по-новому взимает долги?

Запуск автоматизированной системы уже позволил взыскать более 100 миллионов налогового долга с юрлиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС Украины.

Смотрите также Самые высокие налоги на доходы: в какой стране Европы рекордно высокая ставка

Руководительница службы Леся Карнаух рассказала, что эта сумма налогового долга взыскана более, чем с 2 тысяч предприятий. Речь идет об автоматическом взыскании налогового долга с юридических лиц с использованием электронных платежных инструкций.

До запуска этой системы, например, налоговый долг учитывался за предприятием. Мы направляли бумажную платежную инструкцию в банк, где открыт счет у должника, чтобы взыскать. И начиналась история: то средств нет, то другие сложности,

– отметила Карнаух.

Новая система полностью меняет подход. Этот инструмент работает всего два месяца, но уже демонстрирует стабильную положительную динамику.

Все сгенерировано, сформировано, связано между собой. На счету есть деньги – взыскали,

– говорит Карнаух.

Новая система минимизирует человеческий фактор, ускоряет процесс и усиливает эффективность борьбы с налоговой задолженностью.

К слову, новая система предусматривает взаимодействие между ГНС, Государственным казначейством и платежными сервисами. Это позволит осуществлять принудительное списание средств в электронном формате через систему электронных платежей Национального банка.

Что известно о налогах в Украине?