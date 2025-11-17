Какие доходы от "налога на Google"?
С начала года в бюджет поступило более 13,2 миллиардов гривен "налога на Google", сообщает 24 Канал со ссылкой на Председателя Государственной налоговой службы Лесю Карнаух.
Смотрите также Украинский бизнес уклоняется от полной уплаты налогов: как работает схема
Это касается компаний, которые не зарегистрированы в Украине и получают доходы от продажи электронных услуг: книг, фильмов, игр, облачных хранилищ, ПО, рекламы и тому подобное. Наибольшие суммы в этом году уплатили Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming.
С начала года плательщиками налога зарегистрировались 7 человек – нерезидентов. Всего на сегодня зарегистрировано 143 человека – нерезиденты.
Такой подход, обеспечивает равные правила работы для международных и украинских компаний и создает прозрачный цифровой рынок. Стабильные поступления налога работают на оборону страны, критическую инфраструктуру, финансовую стабильность,
– рассказала Карнаух.
Обратите внимание! Закон о налогообложении электронных услуг, известный как "налог на Google", обязывает иностранные компании регистрироваться плательщиками НДС в Украине, если объем предоставленных ими услуг украинским потребителям превышает 1 миллион гривен в течение последних 12 месяцев.
Что известно о НДС для иностранных компаний?
"Налог на Google" – это НДС в размере 20%, который должны платить крупные транснациональные корпорации, сообщает 24 Канал со ссылкой на “Юридическую газету”.
Налог ввели в июне 2021 года, а закон начал действовать с 1 января 2022-го. Нововведение активно критиковали, ведь, например, в Apple заявили, что повысят стоимость услуг для украинских пользователей.
Необходимость введения "налога на Google" аргументируют тем, что деятельность технологических корпораций проводилась без надлежащего налогообложения, что приводило к потерям госбюджета.
Последние новости о налогах в Украине и мире
С 2026 года вырастут минималка и прожиточный минимум в Украине, что повлияет на налоговую нагрузку для ФЛП I – III групп. Для ФОПов I группы единый налог составит 328 гривен, для II группы ФОП – 1 729,40 гривны, а для III группы ФОП – 3% или 5% от дохода.
По состоянию на 2025 год самые высокие налоги на доходы физических лиц в соответствии с тарифными уровнями установлены в Дании. Зато второе место принадлежит Франции, где ставка установлена на уровне 55,4%. А замыкает тройку лидеров – Австрия с 55%.
С 1 января 2026 года НДС в России вырастет до 22%, что не уменьшит дефицит бюджета. Повышение НДС приведет к уменьшению внутреннего спроса, снижению прибыли предприятий, усилению инфляции.