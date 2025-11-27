Які податки для пенсіонерів, що працюють?

Пенсіонери зобов'язані сплачувати усі ті самі податки, що й інші українці, які працюють, передає 24 Канал з посиланням ПФУ.

Із заробітної плати пенсіонерів вираховують:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 18%;

та військовий збір – 5%.

Візьмемо для прикладу пенсіонера, який заробляє 10 000 гривень на місяць. Йому необхідно сплатити такі податки:

ПДФО – 10 000 гривень × 18% = 1 800 грн;

військовий збір – 10 000 гривень × 5% = 500 грн.

Таким чином, загалом з такої зарплати у пенсіонера утримують податків на суму 2 300 гривень. Зарплата "на руки" складе 7 700 гривень.

Зауважте! ПДФО вираховується з більшості доходів українців: заробітної плати, премій, стипендій, виплат за цивільно-правовими договорами.

Чи оподатковується пенсія?

Більшість пенсій в Україні не оподатковується. Однак якщо розмір пенсійних виплат, перевищує три мінімальні заробітні плати, з них необхідно сплачувати податки, пише ПФУ.

У 2025 році мінімальна зарплата складає 8 000 гривень.

Тобто податки сплачуються з пенсії, розмір якої складає понад 24 000 гривень.

Водночас під час обрахунку беруть до уваги усі джерела доходу пенсіонера – зарплату, дохід від оренди, дивіденди тощо. Якщо разом вони перевищують 24 000 гривень, тоді особі доведеться заплатити податки – від 15 до 20%.

Важливо! Розмір податку визначається залежно від суми доходу. Тобто чим більший дохід у пенсіонера, тим вища ставка податку застосовується.

З чого не потрібно платити податки?