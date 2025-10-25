Кого государство освобождает от уплаты коммуналки?

В Украине есть категории пенсионеров, которые могут не платить за жилищно-коммунальные услуги. Такое право предоставляется жителям сел, которые ранее работали в бюджетной сфере, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

К таким льготным категориям относятся бывшие учителя, врачи, фармацевты, библиотекари, агрономы, музейные работники и другие специалисты, которые работали в государственных или коммунальных учреждениях.

