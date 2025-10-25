Кого государство освобождает от уплаты коммуналки?
В Украине есть категории пенсионеров, которые могут не платить за жилищно-коммунальные услуги. Такое право предоставляется жителям сел, которые ранее работали в бюджетной сфере, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Социальная пенсия: кто и как может ее получить в 2025 году
К таким льготным категориям относятся бывшие учителя, врачи, фармацевты, библиотекари, агрономы, музейные работники и другие специалисты, которые работали в государственных или коммунальных учреждениях.
Программа ChatGPT сказала:
Как пенсионеру получить льготу на оплату коммунальных услуг?
Как отмечают в "Дії", льгота оформляется индивидуально, а действует в течение одного года с даты подачи заявления. Она не распространяется на членов семьи пенсионера.
В то же время подать заявление на освобождение от уплаты коммуналки можно удобным для пенсионера способом:
- в отделении Пенсионного фонда Украины лично;
- через представителя местного самоуправления;
- онлайн на портале ПФУ, в приложении "Пенсионный фонд" или через "Дію".
Какие еще льготы действуют для пенсионеров?
-
Пенсионеры в Украине могут получить еще различные государственные льготы. Среди основных: освобождение от уплаты земельного налога, бесплатный проезд в общественном транспорте и право бесплатно пользоваться платными парковками.
-
Отдельные категории пенсионеров также имеют право на санаторные путевки для бывших пленных, скидки на автострахование, бесплатную юридическую помощь и дополнительные выплаты в зависимости от возраста.