Кого держава звільняє від сплати комуналки?

В Україні є категорії пенсіонерів, які можуть не сплачувати за житлово-комунальні послуги. Таке право надається жителям сіл, котрі раніше працювали у бюджетній сфері, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

До таких пільгових категорій належать колишні вчителі, лікарі, фармацевти, бібліотекарі, агрономи, музейні працівники та інші спеціалісти, які працювали у державних або комунальних установах.

Як пенсіонеру отримати пільгу на оплату комунальних послуг?

Як зазначають у "Дії", пільга оформлюється індивідуально, а діє протягом одного року з дати подання заяви. Вона не поширюється на членів сім’ї пенсіонера.

Водночас подати заяву на звільнення від сплати комуналки можна зручним для пенсіонера способом:

  • у відділенні Пенсійного фонду України особисто;
  • через представника місцевого самоврядування;
  • онлайн на порталі ПФУ, у застосунку "Пенсійний фонд"або через "Дію".

Які ще пільги діють для пенсіонерів?

  • Пенсіонери в Україні можуть отримати ще різні державні пільги. Серед основних: звільнення від сплати земельного податку, безкоштовний проїзд у громадському транспорті та право безоплатно користуватися платними парковками.

  • Окремі категорії пенсіонерів також мають право на санаторні путівки для колишніх полонених, знижки на автострахування, безкоштовну юридичну допомогу та додаткові виплати залежно від віку.