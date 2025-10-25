Кого держава звільняє від сплати комуналки?
В Україні є категорії пенсіонерів, які можуть не сплачувати за житлово-комунальні послуги. Таке право надається жителям сіл, котрі раніше працювали у бюджетній сфері, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
До таких пільгових категорій належать колишні вчителі, лікарі, фармацевти, бібліотекарі, агрономи, музейні працівники та інші спеціалісти, які працювали у державних або комунальних установах.
Як пенсіонеру отримати пільгу на оплату комунальних послуг?
Як зазначають у "Дії", пільга оформлюється індивідуально, а діє протягом одного року з дати подання заяви. Вона не поширюється на членів сім’ї пенсіонера.
Водночас подати заяву на звільнення від сплати комуналки можна зручним для пенсіонера способом:
- у відділенні Пенсійного фонду України особисто;
- через представника місцевого самоврядування;
- онлайн на порталі ПФУ, у застосунку "Пенсійний фонд"або через "Дію".
Які ще пільги діють для пенсіонерів?
-
Пенсіонери в Україні можуть отримати ще різні державні пільги. Серед основних: звільнення від сплати земельного податку, безкоштовний проїзд у громадському транспорті та право безоплатно користуватися платними парковками.
-
Окремі категорії пенсіонерів також мають право на санаторні путівки для колишніх полонених, знижки на автострахування, безкоштовну юридичну допомогу та додаткові виплати залежно від віку.