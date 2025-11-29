Скільки грошей потрібно пенсіонерам насправді?
Питання реальної вартості життя для пенсіонерів у 2025 році стає все гострішим. Економіст Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу наголошує: формальні цифри бюджету давно не відповідають реальним потребам людей
Хоча в держбюджеті й надалі фігурує прожитковий мінімум на рівні близько 3 000 гривень, розрахунки Міністерства соціальної політики демонструють зовсім іншу картину. Фактичний прожитковий мінімум уже перевищує 6 600 гривень, а реальні витрати українських домогосподарств можуть сягати 9 000 гривень на місяць.
Якщо порівняти, що в Україні середня пенсія десь на рівні 6 400 гривень, а більша половина пенсіонерів отримують менше аніж середній розмір при тому, що фактичний прожитковий мінімум становить 9 000 гривень, то мені важко тут щось говорити.
При цьому, попри те, що за рік пенсії зросли на 10,2%, інфляція рухається швидше. Тобто номінальні суми пенсії ніби підвищуються, але їхня цінність фактично зменшується.
Яку пенсію нині отримує більшість пенсіонерів?
За даними Опендатаботу, на початок жовтня 2025 року середня пенсія в Україні становила 6 436 гривень Водночас реальні доходи більшості пенсіонерів значно нижчі: майже третина отримує лише 3 340 гривень на місяць, а ще 4% живуть на близько 2 300 гривень.
Важливо! Торік ситуація була ще гіршою (26% пенсіонерів отримували менше ніж 3 000 гривень), індексація частково підвищила ці виплати.
Існує й інша крайність: близько 15% пенсіонерів, а це близько 1,5 мільйона осіб, мають середню виплату 15 750 гривень. До того ж в Україні зараз налічується близько 10,2 мільйона пенсіонерів, а кожен четвертий із них продовжує працювати.
Чи буде зростання пенсії до кінця року?
До кінця цього року масового перерахунку виплат не очікується, тому чергова індексація пенсій запланована вже на березень 2026 року.
Саме з цієї дати в Україні традиційно відбувається автоматичне підвищення пенсій, яке проводиться щороку відповідно до закону та враховує зростання зарплат і інфляції.
Коефіцієнт зростання середньої заробітної плати, який застосовують під час перерахунку пенсій, щороку встановлюється Урядом окремою постановою. Саме цей показник визначає, наскільки зросте розрахунковий розмір виплат під час чергової індексації.