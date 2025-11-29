Скільки грошей потрібно пенсіонерам насправді?

Питання реальної вартості життя для пенсіонерів у 2025 році стає все гострішим. Економіст Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу наголошує: формальні цифри бюджету давно не відповідають реальним потребам людей

Цікаво Без тринадцятої зарплати: хто не отримає річну премію в грудні

Хоча в держбюджеті й надалі фігурує прожитковий мінімум на рівні близько 3 000 гривень, розрахунки Міністерства соціальної політики демонструють зовсім іншу картину. Фактичний прожитковий мінімум уже перевищує 6 600 гривень, а реальні витрати українських домогосподарств можуть сягати 9 000 гривень на місяць.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Якщо порівняти, що в Україні середня пенсія десь на рівні 6 400 гривень, а більша половина пенсіонерів отримують менше аніж середній розмір при тому, що фактичний прожитковий мінімум становить 9 000 гривень, то мені важко тут щось говорити.

При цьому, попри те, що за рік пенсії зросли на 10,2%, інфляція рухається швидше. Тобто номінальні суми пенсії ніби підвищуються, але їхня цінність фактично зменшується.

Яку пенсію нині отримує більшість пенсіонерів?

За даними Опендатаботу, на початок жовтня 2025 року середня пенсія в Україні становила 6 436 гривень Водночас реальні доходи більшості пенсіонерів значно нижчі: майже третина отримує лише 3 340 гривень на місяць, а ще 4% живуть на близько 2 300 гривень.

Важливо! Торік ситуація була ще гіршою (26% пенсіонерів отримували менше ніж 3 000 гривень), індексація частково підвищила ці виплати.

Існує й інша крайність: близько 15% пенсіонерів, а це близько 1,5 мільйона осіб, мають середню виплату 15 750 гривень. До того ж в Україні зараз налічується близько 10,2 мільйона пенсіонерів, а кожен четвертий із них продовжує працювати.

Чи буде зростання пенсії до кінця року?