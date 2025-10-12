Коли українці можуть не платити за комуналку?

Українці мають повне право не платити за неякісні комунальні послуги, пояснив 24 Каналу Андрій Шелих, юрист АО "EvrikaLaw".

Нині споживачі можуть вимагати перерахунок у разі, якщо послуги з опалення, гарячої чи холодної води, водовідведення або утримання будинку й прибудинкової території надаються неякісно.

Андрій Шелих Юрист АО "EvrikaLaw" Загалом відповідно п.1 ч.1 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", споживач має право одержувати своєчасно та належної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством і умовами укладених договорів. Однак в сучасних реаліях часто споживачі зіштовхуються з проблемою неякісних комунальних послуг.

Відповідно, щоб отримати компенсацію, потрібно зафіксувати факт ненадання або неякісного надання послуги.

Якщо ви зіштовхнулися з проблемою неякісних комунальних послуг (наприклад, під час опалювального сезону температура в квартирі менш як 18 градусів) ви можете звернутися до надавача таких послуг для фіксації порушень,

– пояснив експерт.

Як отримати перерахунок за комуналку?

Для зафіксування ненадання послуг мешканець викликає представника компанії-постачальника, який складає акт-претензію.

За результатами перевірки якості надання комунальних послуг або якості послуг з управління багатоквартирним будинком складається акт-претензія, який підписується споживачем та виконавцем комунальної послуги або управителем (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком),

– розповів Шелих.

Після цього постачальник зобов’язаний провести перерахунок протягом місяця та, за потреби, сплатити штраф. Втім, якщо реакції немає, то споживач має право звернутися до суду. Тож за "холод" чи "ледь теплу" воду платити не доведеться.

