Что дает пенсионное удостоверение в Украине?

Владельцы пенсионного удостоверения в Украине могут пользоваться не только транспортными льготами. Этот документ открывает доступ к ряду финансовых и социальных преимуществ предусмотренных для пожилых людей, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Пенсионеры могут пользоваться общественным и пригородным транспортом бесплатно. А именно автобусами, троллейбусами, трамваями и электричками. Единственное ограничение для них составляют маршрутные такси, где льгота обычно не действует.

Владельцы пенсионного удостоверения также имеют право оставлять автомобиль на платных местах для парковки без оплаты, что особенно актуально в крупных городах. Об этом говорится в постановлении Кабмина №585.

Имеют ли пенсионеры скидку на коммуналку?

Пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога, что помогает уменьшить финансовую нагрузку на содержание собственности.

Также предусмотрены льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг. Скидки могут достигать 100% для отдельных категорий, а размер субсидии определяется доходом домохозяйства.

Интересно! Владельцы пенсионного удостоверения также имеют право на бесплатные юридические консультации. Для пенсионеров с небольшой пенсией предусмотрена вторичная правовая помощь, включая подготовку документов и представительством в суде.

