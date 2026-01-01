На какую пенсию рассчитывать при зарплате в 8 тысяч гривен?
На основе информации о трудовом пути, возраст и пол можно предварительно узнать прогнозируемый размер будущей пенсии, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Чтобы посчитать ориентировочный размер пенсии, можно воспользоваться Пенсионным калькулятором.
К примеру, при выходе на пенсию мужчины 1961 года рождения в возрасте 60 лет с ежемесячной зарплатой 8 тысяч гривен и стажем 33 года на общих условиях, размер выплаты будет составлять примерно 2 640 гривен.
В то же время женщина того же года рождения с таким же доходом и стажем в возрасте 60 лет может рассчитывать ориентировочно на 3 505 гривен пенсии.
Напомним, что в 2025 году минимальная зарплата в Украине составляла 8 тысяч гривен. В 2026 году она выросла до 8 647 гривен.
Если выходить на пенсию в 63 года при зарплате в 8 тысяч гривен и стаже 30 лет, то возможные выплаты, по расчетам Пенсионного калькулятора, будут следующими:
- для мужчин – 2 832 гривны;
- для женщин – 3 576 гривен.
Выход на заслуженный отдых в 65 лет при тех же зарплате и количестве стажа может принести мужчинам примерно 3 тысячи 120 гривен пенсии, а женщинам – 3 936 гривен.
Однако выплаты могут быть больше или меньше, если будущий пенсионер является военным, судьей, предпринимателем, имеет статус УБД и тому подобное.
Заметим! Оформить пенсионную выплату по возрасту в Украине можно в 60, 63 и 65 лет. В 2026 году страховой стаж для выхода на пенсию вырос.
Как работает пенсионный калькулятор?
- Пенсионный калькулятор предоставляет ориентировочный расчет пенсии на основе введенных данных. Чтобы узнать приблизительный размер пенсии, нужно ввести информацию о размере зарплаты, возраст выхода на пенсию и год рождения, пол, количество стажа, а также категорию, на условиях которой вам могут назначить пенсию.
- Кроме количества страхового стажа и возраста выхода на пенсию, на размер выплаты влияет наличие заслуг перед Родиной, статуса участника боевых действий или почетного донора.
- Однако предоставленный сервисом расчет не гарантирует, что пенсия будет именно такой. Он не содержит прогнозов по росту средней заработной платы в Украине на последующие годы или уровня инфляции. Поэтому точный размер пенсии можно узнать при обращении в Пенсионный фонд.
Какой минимальный стаж нужен для выхода на пенсию в 2026 году?
Для оформления пенсии по возрасту необходимо иметь следующий страховой стаж:
- в возрасте 60 лет – не менее 33 лет стажа;
- в 63 года – от 23 лет стажа;
- в 65 лет – не менее 15 лет стажа.
В случае, если стажа для выхода на пенсию в 60 лет недостаточно, выплату можно оформить позже – в 63 или 65 лет.
Интересно! По данным на октябрь 2025 года размер средней пенсии в Украине составлял 6 436 гривен.