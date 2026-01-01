На яку пенсію розраховувати при зарплаті у 8 тисяч гривень?

На основі інформації про трудовий шлях, вік і стать можна попередньо дізнатися прогнозований розмір майбутньої пенсії, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Щоб порахувати орієнтовний розмір пенсії, можна скористатися Пенсійним калькулятором.

До прикладу, при виході на пенсію чоловіка 1961 року народження у віці 60 років зі щомісячною зарплатою 8 тисяч гривень і стажем 33 роки на загальних умовах, розмір виплати становитиме приблизно 2 640 гривень.

Водночас жінка того ж року народження з таким самим доходом і стажем у віці 60 років може розраховувати орієнтовно на 3 505 гривень пенсії.

Нагадаємо, що у 2025 році мінімальна зарплата в Україні становила 8 тисяч гривень. У 2026 році вона зросла до 8 647 гривень.

Якщо виходити на пенсію у 63 роки при зарплаті у 8 тисяч гривень і стажі 30 років, то можливі виплати, за розрахунками Пенсійного калькулятора, будуть наступними:

для чоловіків – 2 832 гривні ;

; для жінок – 3 576 гривень.

Вихід на заслужений відпочинок у 65 років при тих самих зарплаті й кількості стажу може принести чоловікам приблизно 3 тисячі 120 гривень пенсії, а жінкам – 3 936 гривень.

Проте виплати можуть бути більшими або меншими, якщо майбутній пенсіонер є військовим, суддею, підприємцем, має статус УБД тощо.

Зауважимо! Оформити пенсійну виплату за віком в Україні можна у 60, 63 і 65 років. У 2026 році страховий стаж для виходу на пенсію зріс.

Як працює пенсійний калькулятор?

Пенсійний калькулятор надає орієнтовний розрахунок пенсії на основі введених даних. Щоб дізнатися приблизний розмір пенсії , потрібно ввести інформацію про розмір зарплати, вік виходу на пенсію й рік народження, стать, кількість стажу, а також категорію, на умовах якої вам можуть призначити пенсію.

, потрібно ввести інформацію про розмір зарплати, вік виходу на пенсію й рік народження, стать, кількість стажу, а також категорію, на умовах якої вам можуть призначити пенсію. Окрім кількості страхового стажу й віку виходу на пенсію, на розмір виплати впливає наявність заслуг перед Батьківщиною, статусу учасника бойових дій чи почесного донора.

Проте наданий сервісом розрахунок не гарантує, що пенсія буде саме такою. Він не містить прогнозів щодо зростання середньої заробітної плати в Україні на наступні роки чи рівня інфляції. Тож точний розмір пенсії можна дізнатися при зверненні до Пенсійного фонду.

Який мінімальний стаж потрібен для виходу на пенсію у 2026 році?

Для оформлення пенсії за віком необхідно мати наступний страховий стаж:

у віці 60 років – щонайменше 33 років стажу;

– щонайменше 33 років стажу; у 63 роки – від 23 років стажу;

– від 23 років стажу; у 65 років – не менш як 15 років стажу.

У разі, якщо стажу для виходу на пенсію у 60 років недостатньо, виплату можна оформити пізніше – у 63 або 65 років.

Цікаво! За даними на жовтень 2025 року розмір середньої пенсії в Україні становив 6 436 гривень.