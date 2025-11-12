Що зміниться для пенсіонерів у 2026 році?

У 2026 році для українців зміниться мінімальний страховий стаж, щоб отримати пенсію за віком. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Читай також Пенсія при 20 роках стажу: скільки виплачуватимуть і як підвищити суму

Для отримання пенсії за віком потрібно буде мати більший страховий стаж:

у 60 років – не менше 33 років стажу;

у 63 роки – щонайменше 23 роки стажу;

у 65 років – від 15 років стажу.

Зауважте! Якщо людина не має необхідного стажу для виходу у 60 років, вона зможе оформити пенсію пізніше – у 63 або 65 років.

Вимоги до стажу зростатимуть щороку відповідно до закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Зміни передбачають поетапне підвищення мінімального стажу на 12 місяців щороку:

у 2027 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде вже 34 роки стажу, а у 63 роки – 24 роки

у 2028 році вимоги зростуть до 35 років стажу у 60 років та 25 років у 63

для виходу на пенсію у 65 років мінімальний стаж залишиться незмінним – 15 років.

Кількість років стажу можна перевірити в особистому кабінеті Пенсійного Фонду.

Важливо! Головним документом, що підтверджує трудовий стаж в Україні, залишається трудова книжка. Якщо ж її немає або в ній відсутні необхідні записи, стаж можна підтвердити іншими офіційними документами –довідками з місця роботи, наказами про прийняття чи звільнення, а також даними з архівних установ.

На що ще варто звернути увагу пенсіонерам