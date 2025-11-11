Хто може розраховувати на доплату в 300 гривень?

Додаткові кошти нараховуватимуть пенсіонерам, яким виповнилося 70 років. Крім того, їхня пенсія не має перевищувати 10 340 гривень. У такому разі доплат не буде, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний Фонд України.

Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли зазначеного віку (70, 75 чи 80 років) встановлюється та виплачується з дати досягнення зазначеного віку, незалежно від виду пенсії; закону, відповідно до якого призначена пенсія; тривалості страхового стажу та факту роботи,

– повідомляє ПФУ.

Зауважте! Доплата призначається автоматично, тому жодних заяв подавати не треба. У разі збоїв, треба звернутися за уточненнями до Пенсійного Фонду.

Як нараховується надбавка за вік?

Додаткові кошти нараховуються з дати досягнення відповідно віку, безвідносно до виду пенсії, тривалості страхового стажу та факту роботи, зазначає Дія.

Тобто щомісячна виплата автоматично зростає після настання певного віку, а це водночас підвищує загальний фінансовий рівень пенсіонерів.

Зауважте! Доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю.

Які інші доплати є для літніх людей?