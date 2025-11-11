Хто може розраховувати на доплату в 300 гривень?
Додаткові кошти нараховуватимуть пенсіонерам, яким виповнилося 70 років. Крім того, їхня пенсія не має перевищувати 10 340 гривень. У такому разі доплат не буде, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний Фонд України.
Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли зазначеного віку (70, 75 чи 80 років) встановлюється та виплачується з дати досягнення зазначеного віку, незалежно від виду пенсії; закону, відповідно до якого призначена пенсія; тривалості страхового стажу та факту роботи,
– повідомляє ПФУ.
Зауважте! Доплата призначається автоматично, тому жодних заяв подавати не треба. У разі збоїв, треба звернутися за уточненнями до Пенсійного Фонду.
Як нараховується надбавка за вік?
Додаткові кошти нараховуються з дати досягнення відповідно віку, безвідносно до виду пенсії, тривалості страхового стажу та факту роботи, зазначає Дія.
Тобто щомісячна виплата автоматично зростає після настання певного віку, а це водночас підвищує загальний фінансовий рівень пенсіонерів.
Зауважте! Доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю.
Які інші доплати є для літніх людей?
Пенсіонери віком понад 80 років, що проживають самостійно та потребують постійного догляду, можуть отримати надбавку до пенсії сумою 944 гривень, за умови наявності документів, що це підтверджують.
Працюючі пенсіонери отримують 1% надбавки до пенсії за кожен робочий рік.
Літні люди, які виховують неповнолітніх дітей, можуть отримувати щомісячну доплату у розмірі 150 гривень на кожну дитину.