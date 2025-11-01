Коли може знадобитися довідка про доходи?
Пенсіонери в Україні в окремих випадках зобов’язані подавати довідку про доходи. Цей документ підтверджує розмір отриманих доходів і необхідний для оформлення певних виплат чи послуг, нагадують у Міністерстві соціальної політики України, пише 24 Канал.
Довідка зазвичай потрібна у таких ситуаціях:
- при оформленні житлових субсидій на новий опалювальний сезон 2025 – 2026 років;
- для виїзду за кордон для підтвердження платоспроможності або переведення пенсії;
- для отримання соціальних виплат чи послуг, що вимагають підтвердження доходів;
- під час оформлення або поновлення пенсійного посвідчення.
Як можна отримати довідку про доходи?
Як пояснили у Пенсійному фонді, документ можна отримати особисто у сервісному центрі ПФУ, через вебпортал електронних послуг або через мобільний застосунок.
Щоб отримати довідку дистанційно через вебпортал ПФУ, потрібно:
- Авторизуватися на порталі через кваліфікований електронний підпис (КЕП).
- Перейти до розділу "Комунікації з ПФУ" та обрати "Запит на отримання е-документів".
- Обрати необхідний вид довідки.
- Заповнити всі обов’язкові поля у формі та вказати період, за який потрібна довідка.
- Надати дозвіл на обробку персональних даних.
- Натиснути "Відправити до ПФУ".
Що ще варто знати про пенсію в Україні: коротко про головне
Пенсіонери зобов’язані пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, щоб зберегти право на пенсійні виплати у 2026 році.
Процедура проводиться через вебпортал Пенсійного фонду України, де також необхідно повідомити про отримання пенсії з інших країн.