В якому транспорті люди з інвалідністю можуть їздити безкоштовно?

Люди з інвалідністю, діти з особливими потребами та їхні супроводжуючі (одна особа) мають право користуватися міським пасажирським і приміським транспортом без оплати проїзду, пише 24 Канал із посиланням на Безоплатну правничу допомогу.

Безкоштовний тариф діє в автобусах, тролейбусах, трамваях, електричках та іншому громадському транспорті (крім таксі) за наявності посвідчення або довідки.

Важливо! Люди з інвалідністю І та ІІ групи по зору, особи з порушенням опорно-рухового апарату та діти з інвалідністю можуть безплатно користуватися й метрополітеном.

Які діють знижки для людей із інвалідністю?

Як також нагадали у Мінсоцполітики, з 1 жовтня по 15 травня діє 50% знижка на внутрішніх маршрутах авіа, залізничного, автомобільного та річкового транспорту. Пільгове перевезення гарантують усі перевізники незалежно від форми власності.

Право на безкоштовний проїзд закріплене законом та не залежить від розміру пенсії чи соціальної допомоги. Якщо людина має кілька підстав для пільг, вона може скористатися тією, що є найвигіднішою.

Які діють пільги для людей з інвалідністю?