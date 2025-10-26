Хто може залишитись без соцвиплат у листопаді?

У листопаді частина внутрішньо переміщених осіб може залишитися без державних виплат. Зокрема, якщо змінюються обставини, що впливають на право отримання допомоги, то виплату можуть припинити, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.

Читайте також Дві чи п’ять пенсій: скільки грошей виплатять родичам померлого пенсіонера

Інша ключова умова для працездатних ВПО: протягом трьох місяців після отримання допомоги потрібно знайти роботу, зареєструватися як ФОП або стати на облік у центрі зайнятості. Якщо вимогу не виконано, допомога припиняється.

Зверніть увагу! Державні виплати також залежать від оформлення документів та дотримання правил програм підтримки житла, освіти та медичного обслуговування. Несвоєчасне подання документів або невиконання умов може призвести до припинення допомоги.

Який щомісячний розмір допомоги ВПО?

Як нагадують у Дії, щомісячна допомога для переселенців становить у листопаді 2025 року:

2 000 гривень для дорослих,

3 000 гривень для дітей та людей з інвалідністю.

Водночас виплати нараховуються через картку "єПідтримка". Подати заявку можна онлайн через "Дію" або офлайн у ЦНАПах та відділах соцзахисту.

Яка ще допомога діє для ВПО?