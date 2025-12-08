Яким буде розмір пенсії при стажі 41 рік?
Зараз 41 року стажу достатньо, аби вийти на пенсію, починаючи з 60 років, пише 24 Канал.
Для 2025 року, за даними ПФУ, мінімуми стажу, залежно від віку, такі:
- у 60 років, аби вийти на пенсію, потрібно мати, як мінімум 32 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 22 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Також при розрахунку пенсії, враховуються інші фактори:
- умови виходу на пенсію;
- дохід.
Розглянемо ситуацію, де:
- особа виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах;
- мала дохід 10 000 гривень.
Особа, що виходить на пенсію за вказаних умов в 60 років, отримає виплату орієнтовно – 4,6 тисячі гривень.
Яка буде пенсія при стажі 41 рік і зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
У 63 роки пенсія буде дещо більша. Вона складе приблизно – 5,4 тисячі гривень, якщо спиратися на наведені дані.
Яка буде пенсія при стажі 41 рік у 2025 / Скриншот Пенсійний калькулятор
В 65 років ця пенсія буде найбільша. В такому випадку виплата складатиме майже – 6 тисяч гривень.
Пенсія у 2025 році при стажі 41 рік і доході 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?
Українські пенсіонери, які виїжджають за кордон, можуть отримати 6 пенсій одночасно. Така виплата видається, якщо особа планує тривале проживання в іншій країні.
Пенсіонери в Україні зобов'язані своєчасно проходити ідентифікацію. Зокрема, ті, що перебувають на ТОТ, мають встигнути це зробити до кінця року. Інакше з 1 січня пенсію буде скасовано.