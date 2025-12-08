Яким буде розмір пенсії при стажі 41 рік?

Зараз 41 року стажу достатньо, аби вийти на пенсію, починаючи з 60 років, пише 24 Канал.

Для 2025 року, за даними ПФУ, мінімуми стажу, залежно від віку, такі:

у 60 років, аби вийти на пенсію, потрібно мати, як мінімум 32 роки страхового стажу;

аби вийти на пенсію, потрібно мати, як мінімум 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Також при розрахунку пенсії, враховуються інші фактори:

умови виходу на пенсію;

дохід.

Розглянемо ситуацію, де:

особа виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах;

мала дохід 10 000 гривень.

Особа, що виходить на пенсію за вказаних умов в 60 років, отримає виплату орієнтовно – 4,6 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 41 рік і зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

У 63 роки пенсія буде дещо більша. Вона складе приблизно – 5,4 тисячі гривень, якщо спиратися на наведені дані.



Яка буде пенсія при стажі 41 рік у 2025 / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 65 років ця пенсія буде найбільша. В такому випадку виплата складатиме майже – 6 тисяч гривень.



Пенсія у 2025 році при стажі 41 рік і доході 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

