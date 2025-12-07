Хто може отримати пенсію наперед?

Українські пенсіонери, які планують тривале проживання за кордоном, можуть отримати пенсію відразу за шість місяців наперед. Таку можливість підтвердили у Пенсійному фонді, пише 24 Канал.

Законом передбачено право оформити суму пенсії за пів року одним платежем. Виплата стартує з місяця, що настає після зняття пенсіонера з реєстрації місця проживання в Україні, а також потребує подання спеціальної заяви.

Зверніть увагу! Цей період обчислюється, починаючи з місяця, що слідує за місяцем, у якому людина була знята з обліку за місцем постійного проживання, відповідно до статті 51 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"

Як подати заявку на отримання пенсії наперед?

Заявку можна подати у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, незалежно від фактичного місця перебування.

Для оформлення потрібно мати:

  • заяву за встановленою формою;
  • паспорт для виїзду за кордон або інший документ, що підтверджує особу;
  • а також довідку про зняття з реєстрації в Україні.

Зауважте! Виплата шести місяців пенсії надходить на банківський рахунок отримувача аналогічно звичайним щомісячним переказам в межах країни.

Як зміниться виплата пенсій у 2026 році?

  • Мінімальна пенсія в Україні прив’язана до прожиткового мінімуму, який у 2026 році зросте до 3 209 гривень.

  • Прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме 3 328 гривень, а для тих, хто втратив працездатність скалде2 595 гривень.

  • Завдяки плановій індексації пенсії багатьох українців у 2026 році зростуть, що забезпечить підтримку доходів під час підвищення цін.