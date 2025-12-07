Хто може отримати пенсію наперед?

Українські пенсіонери, які планують тривале проживання за кордоном, можуть отримати пенсію відразу за шість місяців наперед. Таку можливість підтвердили у Пенсійному фонді, пише 24 Канал.

Законом передбачено право оформити суму пенсії за пів року одним платежем. Виплата стартує з місяця, що настає після зняття пенсіонера з реєстрації місця проживання в Україні, а також потребує подання спеціальної заяви.

Зверніть увагу! Цей період обчислюється, починаючи з місяця, що слідує за місяцем, у якому людина була знята з обліку за місцем постійного проживання, відповідно до статті 51 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"

Як подати заявку на отримання пенсії наперед?

Заявку можна подати у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, незалежно від фактичного місця перебування.

Для оформлення потрібно мати:

заяву за встановленою формою;

паспорт для виїзду за кордон або інший документ, що підтверджує особу;

а також довідку про зняття з реєстрації в Україні.

Зауважте! Виплата шести місяців пенсії надходить на банківський рахунок отримувача аналогічно звичайним щомісячним переказам в межах країни.

