Коли нараховують пенсії?

Проте існують загальні терміни для зарахування виплат пенсіонерам. За законом, пенсії в Україні виплачуються щомісяця з 4 по 25 число, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

У цей період фонд перераховує кошти організаціям поштового зв'язку та банківським установам, які далі забезпечують виплату пенсій громадянам.

Тому конкретна дата зарахування пенсії залежить від обраного способу отримання виплат:

Якщо пенсіонер отримує пенсію на банківський рахунок, то кошти приходять на картку відповідно до внутрішнього графіка обслуговування конкретної банківської установи. Втім, як правило, пенсія доступна вже у перші дні місяця – з 4 по 10 число .

У разі отримання пенсії через Укрпошту, виплати проводять за графіком, затвердженим підприємством. Він є індивідуальним для кожного району. Однак пенсію мають нарахувати не пізніше 25-го числа.

При цьому людина має право самостійно обрати спосіб отримання пенсії, але не дату.

Можна подати заяву на зміну способу виплати пенсії, але саме дата виплати пенсії не може бути змінена на прохання пенсіонера,

– наголошують у ПФУ.

Як дізнатися про нарахування пенсії?

Дізнатися про зарахування пенсії можна кількома способами, пише ПФУ. Пенсіонер може звернутися до банку або відділення Укрпошти, куди доставляють виплати.

Окрім того, банки часто пропонують послугу сповіщення про зарахування коштів. Замовивши її, людина отримує SMS або push-повідомлення одразу, як пенсія надійде на картку.

Втім, є можливість перевірити нарахування пенсії онлайн, не виходячи з дому. Зробити це можна на порталі Пенсійного фонду України.

Для цього необхідно:

Знайти на вебпорталі електронний кабінет користувача;

Увійти в нього, скориставшись будь-яким зручним способом авторизації – BankID або електронним цифровим підписом;

У меню зліва знайти розділ "Моя пенсія" та натиснути на нього;

У розділі з'явиться інформація про дату та суму наступної пенсійної виплати.

Важливо! Якщо людина отримує пенсію вперше, то виплати зазвичай надходять протягом одного-двох місяців після ухвалення рішення про її призначення. ПФУ має визначити дату та повідомити про це людину у документі про призначення пенсії.

