Когда начисляют пенсии?

Однако существуют общие сроки для зачисления выплат пенсионерам. По закону, пенсии в Украине выплачиваются ежемесячно с 4 по 25 число, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Выход есть: что делать, если не хватает стажа для назначения пенсии

В этот период фонд перечисляет средства организациям почтовой связи и банковским учреждениям, которые далее обеспечивают выплату пенсий гражданам.

Поэтому конкретная дата зачисления пенсии зависит от выбранного способа получения выплат:

Если пенсионер получает пенсию на банковский счет, то средства приходят на карточку в соответствии с внутренним графиком обслуживания конкретного банковского учреждения. Впрочем, как правило, пенсия доступна уже в первые дни месяца – с 4 по 10 число .

В случае получения пенсии через Укрпочту, выплаты проводят по графику, утвержденным предприятием. Он является индивидуальным для каждого района. Однако пенсию должны начислить не позднее 25-го числа.

При этом человек имеет право самостоятельно выбрать способ получения пенсии, но не дату.

Можно подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, но именно дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера,

– отмечают в ПФУ.

Как узнать о начислении пенсии?

Узнать о зачислении пенсии можно несколькими способами, пишет ПФУ. Пенсионер может обратиться в банк или отделение Укрпочты, куда доставляют выплаты.

Кроме того, банки часто предлагают услугу оповещения о зачислении средств. Заказав ее, человек получает SMS или push-сообщение сразу, как пенсия поступит на карту.

Впрочем, есть возможность проверить начисление пенсии онлайн, не выходя из дома. Сделать это можно на портале Пенсионного фонда Украины.

Для этого необходимо:

Найти на вебпортале электронный кабинет пользователя;

Войти в него, воспользовавшись любым удобным способом авторизации – BankID или электронной цифровой подписью;

В меню слева найти раздел "Моя пенсия" и нажать на него;

В разделе появится информация о дате и сумме следующей пенсионной выплаты.

Важно! Если человек получает пенсию впервые, то выплаты обычно поступают в течение одного-двух месяцев после принятия решения о ее назначении. ПФУ должен определить дату и сообщить об этом человека в документе о назначении пенсии.

Кто может остаться без пенсии?