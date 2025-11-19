Какое количество стажа необходимо для пенсии?

Ежегодно количество необходимого страхового стажа для пенсии меняется. В 2025 году оно тоже выросло, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Размер будущей пенсии: что не так со стажем до 2000 года

В этом году украинцы могут выйти на пенсию по возрасту при следующих условиях:

в возрасте 60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

в 63 года – имея от 22 до 31 года страхового стажа;

и в 65 лет – при наличии не менее 15 лет стажа.

Эти требования распространяются как на мужчин, так и на женщин.

Следует заметить, что в страховой стаж засчитываются только периоды, в течение которых человек подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за которые ежемесячно уплачивались страховые взносы, не менее минимальных.

Это означает, что не зачислятся периоды:

когда человек работал неофициально и никаких взносов не платил;

если предприятие вынуждено приостановить работу и не делает страховые взносы.

Важно! Основным документом, который подтверждает стаж работы человека, является трудовая книжка. Если она отсутствует или в ней нет соответствующих записей, стаж работы устанавливают на основании других документов, выданных по месту работы, службы, обучения, или архивными учреждениями.

Что делать, если стажа не хватает?

Если стажа не хватает, необходимое количество можно докупить. Для этого человеку необходимо обратиться в налоговую службу и заключить договор добровольного участия в общеобязательном государственном социальном страховании, отмечает ПФУ.

Чтобы зачислили 1 месяц стажа, нужно внести платеж, равный минимальному страховому взносу. В 2025 году он составляет 22% от минимальной зарплаты (8 000 гривен).

Таким образом, стаж будет стоить:

месяц стажа – 1 760 гривен ;

; год – 21 120 гривен.

Докупить страховой стаж можно за периоды, начиная с 2004 года, когда гражданин не был трудоустроенным или зарегистрированным физическим-лицом предпринимателем. За период до 2004 года купить стаж невозможно,

– отмечают в ПФУ.

Стоит знать! При этом докупить страховой стаж возможно единовременно, то есть сразу оплатить всю сумму взносов за необходимый период.

Что еще нужно знать о стаже?