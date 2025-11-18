Який період враховуються для пенсії?

Як пояснилися в Пенсійному фонді на запит 24 Каналу, в Україні для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року. Водночас до цього періоду зарплата також може враховуватися, але з певними нюансами.

Пояснюється, що зарплату за будь-які 60 місяців до 30 червня 2000 року можуть врахувати за таких умов:

підтвердження доходів до цього періоду первинними документами,

наявність страхового стажу з 1 липня 2000 року, який менший ніж 60 місяців.

Чи може щось перервати стаж?

Розмір пенсії за віком обчислюється з урахуванням тривалості страхового стажу та зарплати, з якої сплачувалися страхові внески. Однак у випадку з жінками, нагадують в Пенсійному фонді, декрет не може перервати страховий стаж.

Натомість якщо формула, за якою обчислюється розмір пенсії, наведена в Законі № 1058, то такого поняття, як безперервний стаж, не визначено,

– заявляють в Пенсійному фонді.

Таким чином, декрет, а саме догляд до 3 років, зараховується до стажу так:

до 1 січня 2005 року – зараховується до страхового стажу на підставі свідоцтва про народження дитини,

– зараховується до страхового стажу на підставі свідоцтва про народження дитини, з 1 січня 2005 року – зараховується за умови, якщо жінка отримувала допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

