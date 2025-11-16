Какая будет пенсия, если проработал 40 лет?
Сейчас 40 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию, начиная с 60 лет, пишет 24 Канал.
Также важную роль при расчете пенсии играют и другие факторы. Например, доход лица.
Представим, что будущий пенсионер:
- имел доход 10 000 гривен;
- уходит на заслуженный отдых на общих условиях.
Если лицо, при указанных данных, решило уйти на пенсию в 60 лет, пенсионная выплата будет ориентировочно – 4,5 тысячи гривен.
В 63 пенсия будет несколько больше. Она составит, в таком случае, ориентировочно – 5,3 тысячи гривен.
Самая большая пенсия получится в 65. Выплата будет достигать почти – 5,8 тысячи гривен.
Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Что еще важно знать будущим пенсионерам сейчас?
Чтобы выйти на пенсию, нужно приобрести минимальное количество стажа. Например, этом году для 60 минимум составляет – 32 года стажа, для 63 – 22 года, для 65 – 15 лет, сообщает ПФУ.
Работающие пенсионеры могут потерять часть пенсии в 2026 году. Уменьшение станет следствием перерасчета. Такая проблема возникает из-за того, что средняя зарплата по стране может расти быстрее, чем доход пенсионера. В результате этого индивидуальный коэффициент лица снижается.