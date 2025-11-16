Какая будет пенсия, если проработал 40 лет?

Сейчас 40 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию, начиная с 60 лет, пишет 24 Канал.

Также важную роль при расчете пенсии играют и другие факторы. Например, доход лица.

Представим, что будущий пенсионер:

имел доход 10 000 гривен;

уходит на заслуженный отдых на общих условиях.

Если лицо, при указанных данных, решило уйти на пенсию в 60 лет, пенсионная выплата будет ориентировочно – 4,5 тысячи гривен.

В 63 пенсия будет несколько больше. Она составит, в таком случае, ориентировочно – 5,3 тысячи гривен.

Самая большая пенсия получится в 65. Выплата будет достигать почти – 5,8 тысячи гривен.

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что еще важно знать будущим пенсионерам сейчас?