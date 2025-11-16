При каких условиях можно потерять военную пенсию?
В Украине есть две категории бывших военнослужащих, которые рискуют полностью потерять право на военную пенсию, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство Обороны Украины.
Во-первых, это те, кого лишили воинского звания. Во-вторых, военные, уволены из-за осуждения за умышленное преступление с использованием служебного положения или за коррупционные правонарушения.
Заметьте! Для них пенсионные выплаты аннулируются автоматически.
Какие есть виды военных пенсий в Украине?
Как упомянули в Пенсионном фонде, основные виды военных пенсий в Украине сейчас делятся на три категории.
- По выслуге лет: размер выплат составляет от 50% до 70% денежного обеспечения, в зависимости от продолжительности службы.
- По инвалидности: пенсия начисляется от 40% до 100% денежного обеспечения, в зависимости от группы инвалидности и причин ее наступления.
- В связи с потерей кормильца: размер выплат колеблется от 30% до 100% денежного обеспечения: размер выплат колеблется от 30% до 70% денежного обеспечения, в зависимости от обстоятельств смерти военнослужащего.
Обратите внимание! Размер военной пенсии в Украине определяется денежным обеспечением во время службы, которое включает должностной оклад, оклад по званию, надбавку за выслугу лет и другие ежемесячные доплаты.
В каком случае другие пенсионеры могут потерять пенсионные выплаты?
Также пенсию могут потерять пенсионеры, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года и в течение последнего года не использовали средства на своих счетах (например, не снимали и не переводили деньги);
А также выплаты могут быть аннулированы пенсионерам, которые получили статус переселенца до 24 февраля 2022 года и не прошли своевременную идентификацию.