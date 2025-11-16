При каких условиях можно потерять военную пенсию?

В Украине есть две категории бывших военнослужащих, которые рискуют полностью потерять право на военную пенсию, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство Обороны Украины.

Во-первых, это те, кого лишили воинского звания. Во-вторых, военные, уволены из-за осуждения за умышленное преступление с использованием служебного положения или за коррупционные правонарушения.

Заметьте! Для них пенсионные выплаты аннулируются автоматически.

Какие есть виды военных пенсий в Украине?

Как упомянули в Пенсионном фонде, основные виды военных пенсий в Украине сейчас делятся на три категории.

По выслуге лет: размер выплат составляет от 50% до 70% денежного обеспечения, в зависимости от продолжительности службы.

По инвалидности : пенсия начисляется от 40% до 100% денежного обеспечения, в зависимости от группы инвалидности и причин ее наступления.

В связи с потерей кормильца: размер выплат колеблется от 30% до 70% денежного обеспечения, в зависимости от обстоятельств смерти военнослужащего.

Обратите внимание! Размер военной пенсии в Украине определяется денежным обеспечением во время службы, которое включает должностной оклад, оклад по званию, надбавку за выслугу лет и другие ежемесячные доплаты.

В каком случае другие пенсионеры могут потерять пенсионные выплаты?