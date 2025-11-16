Когда можно требовать перерасчета пенсии?

Право на дополнительный перерасчет имеют пенсионеры, которые после выхода на пенсию продолжают официально работать, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Однако в 2025 году часть пенсионеров может самостоятельно его требовать внепланово, не дожидаясь автоматического повышения. Это касается тех, у кого прошло два года с момента назначения пенсии или предыдущего перерасчета, но дата очередной автоматической индексации еще не наступила.

Например! Если пенсию назначили в сентябре 2023 года и человек продолжал работать, то уже в сентябре 2025 года он имеет право подать заявление в ПФУ и получить доплаты досрочно еще до апреля 2026 года.

На сколько можно увеличить пенсию благодаря перерасчету?

Размер повышения определяют индивидуально. Пенсионный фонд анализирует, сколько нового страхового стажа приобрел пенсионер за последний период работы, а также проверяет, будет ли учтена заработная плата для перерасчета. Именно эти показатели влияют на то, какой будет сумма доплаты.

Все актуальные данные по перерасчету и возможного повышения можно оперативно просмотреть в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины.

Что известно о плановой индексации пенсий в 2026 году?