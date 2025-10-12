Могут ли увольнять с работы из-за пенсионного возраста?

Гоструда отмечает: достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения. Работники пенсионного возраста имеют такие же права, как и другие, – они могут продолжать работать, получать зарплату и одновременно пенсию, пишет 24 Канал.

Более того, кодекс законов о труде прямо запрещает любую дискриминацию по возрасту. Увольнение возможно только по основаниям, предусмотренных статьями 40 и 41 КЗоТ, например, сокращение штата или нарушение трудовой дисциплины.

Важно! Во время военного положения работодатели могут пользоваться упрощенными правилами, но они не распространяются на работниц в отпусках по беременности, родам или уходу за ребенком до трех лет.

Какую пенсию получают работающие пенсионеры?

Как отмечают в Пенсионном фонде, в Украине работающие пенсионеры имеют дополнительные возможности во время ежегодной индексации пенсии, что позволяет получить большие выплаты.

Перерасчет пенсий проводится для:

лиц с не менее 24 месяцами страхового стажа после назначения пенсии или предыдущей индексации;

тех, кто имеет менее 24 месяцев стажа, но подал заявление о его приобретении.

Важно! Если работник приобрел 24 месяца стажа, пенсия индексируется по наиболее выгодному варианту. С учетом только стажа или стажа вместе с зарплатой, полученной после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Есть ли надбавки для работающих пенсионеров?