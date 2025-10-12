Могут ли увольнять с работы из-за пенсионного возраста?
Гоструда отмечает: достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения. Работники пенсионного возраста имеют такие же права, как и другие, – они могут продолжать работать, получать зарплату и одновременно пенсию, пишет 24 Канал.
Более того, кодекс законов о труде прямо запрещает любую дискриминацию по возрасту. Увольнение возможно только по основаниям, предусмотренных статьями 40 и 41 КЗоТ, например, сокращение штата или нарушение трудовой дисциплины.
Важно! Во время военного положения работодатели могут пользоваться упрощенными правилами, но они не распространяются на работниц в отпусках по беременности, родам или уходу за ребенком до трех лет.
Какую пенсию получают работающие пенсионеры?
Как отмечают в Пенсионном фонде, в Украине работающие пенсионеры имеют дополнительные возможности во время ежегодной индексации пенсии, что позволяет получить большие выплаты.
Перерасчет пенсий проводится для:
- лиц с не менее 24 месяцами страхового стажа после назначения пенсии или предыдущей индексации;
- тех, кто имеет менее 24 месяцев стажа, но подал заявление о его приобретении.
Важно! Если работник приобрел 24 месяца стажа, пенсия индексируется по наиболее выгодному варианту. С учетом только стажа или стажа вместе с зарплатой, полученной после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.
Есть ли надбавки для работающих пенсионеров?
Работающие пенсионеры получают надбавку за каждый год страхового стажа, превышающий норму. Размер доплаты составляет 1% от пенсии, но не более 1% минимальной пенсии по возрасту. В 2025 году это 23,61 гривны (1% от минимальной пенсии 2 361 гривну).
Надбавки начисляются за каждый полный год страхового стажа, превышающий установленные пределы: для пенсий после 1 января 2011 года это более 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, для пенсий до 1 января 2011 года уже более 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.